Drama prin care a trecut vreme de 12 ani

Flory Bulz, o cunoscută interpretă de muzică populară, a vorbit despre drama prin care a trecut din cauza violenței soțului său. Vreme de 12 ani, artista a suferit abuzuri fizice și verbale din partea acestuia. Pe lângă faptul că o agresa, i-a și interzis să-și continue cariera.

Cu toate acestea, în cele din urmă, după atâția ani de calvar, artista a avut curajul să solicite divorțul, care a fost pronunțat în 2021.

Din cauza soțului ei Flory Bulz a fost nevoită să-și întrerupă activitatea sa artistică timp de nouă ani. Acum ea regretă că nu a luat decizia de a pune capăt căsniciei mai devreme.

„Nu a fost usor, ani de zile m-am gandit sa fac ceva in privinta asta. Am facut o pauza de cantat de vreo noua ani, si vazand ca lucrurile merg tot prost, am zis ca cea mai buna decizie e sa ma apuc de cantat pentru ca asta mi-am dorit de mica.

Regret ca nu am luat aceasta decizie mai devreme, pentru ca am stat 12 ani. M-am simtit incompleta daca nu am putut sa cant, sa fac ceea ce mi-am dorit din suflet.

Cand ne-am cunoscut eram la inceput de drum, i-am spus ca asta vreau sa fac pe viitor. Initial a zis ca ma sustine, insa, lucrurile s-au schimbat dupa ce ne-am casatorit. Mentalitatea de la sat, ca femeia sa stea acasa, sa gatească”, a spus Flory Bulz pentru Star Popular.

Își amintește cu greu de momentele traumatizante

De multe ori, ea simțea o vină profundă, crezând că era agresată din cauza carierei sale muzicale, din cauza faptului că participa la evenimente și cânta pe scenă. În plus, la presiunile socrilor și ale părinților săi, a fost nevoită să renunțe temporar la profesia sa.

Flory Bulz a păstrat însă mulți ani speranța că soțul său se va schimba și va trata mai bine, și că vor avea o relație mai sănătoasă. Din păcate, aceste speranțe nu s-au concretizat și suferința cântăreței a continuat.

„Credeam ca e nervos si are chef de cearta pentru ca eu voiam sa cant. Dar am tras concluzia ca n-a fost asa. Eu am lasat de la mine, mi-am dorit sa am o familie, sa am copii, am zis ca renunt la cantat, am tinut de parerea socrilor, a parintilor …

Certuri, era si chestia de bataie dar am fugit … Mi-a dat o palma, doua, m-a impins, era foarte agresiv verbal si fizic. Tot am sperat c-o sa se schimbe, imi doream un copil si credeam c-o sa-l schimbe, dar nu a fost sa vina”, a mai spus artista.