Gheorghe Turda a avut o relație apropiată cu regretatul Dumitru Fărcaș

Dumitru Fărcaș s-a născut pe 12 mai 1938, în Maramureș. Acesta ar fi împlinit, astăzi, 85 de ani. Regretatul taragotist a avut o carieră impresionantă, clădită cu talent, dar și multă muncă. La cinci ani de la trecerea în neființă a maestrului Fărcaș, Gheorghe Turda rememorează clipe de neuitat petrecute alături de legenda taragotului românesc.

Maestrul Dumitru Fărcaș a crescut într-o familie care iubea muzica, iar prima interacțiune pe care a avut-o cu un instrument a fost cu un fluier, primit de la mama sa.

„Mama mi-a cumpărat un fluieraş şi cu acel fluieraş am participat la toate festivalurile interşcolare, raionale, regionale – cum era atunci şi am luat o mulţime de premii.

Șansa mea a fost şansa copilului de la sat. Am intrat la Liceul de Muzică în 1956, iar în ’60, când am absolvit, copil sărac fiind m-am întors acasă şi am intrat ca solist în Ansamblul de cântece şi dansuri ‘Maramureşul’ din Baia Mare.

M-a întrebat directorul dacă ştiu să cânt la taragot, iar eu am răspuns că da, ştiu. Când am văzut însă instrumentul, i-am spus directorului că nu-i bun şi că trebuie să-l repar, iar după o săptămână am să vin să dau probă.

Am exersat zi şi noapte timp de o săptămână, iar la momentul cuvenit m-am prezentat la director şi am cântat la taragot două piese foarte frumoase”, declara în anul 2011 Dumitru Fărcaș pentru

Gheorghe Turda: Dumitru Fărcaș a fost pentru mine ca un părinte, a rămas ca un tată

Cântărețul Gheorghe Turda a avut o relație apropiată cu regretatul Dumitru Fărcaș. Puțini sunt cei care știu că îi leagă multe coincidențe în privința zilelor de naștere din familii. În exclusivitate pentru FANATIK, îndrăgitul artist Gheorghe Turda a rememorat clipe prețioase petrecute alături de legenda taragotului.

“Dumitru Fărcaș a fost pentru mine ca un părinte, a rămas ca un tată. Am ținut foarte mult la omul Dumitru Fărcaș, artistul inegalabil. Mai mult decât atât, avem și o coincidență de date de naștere. Soția lui este născută pe 6 martie, când sunt născut și eu. Fiica lui este născută tot pe 6 martie.

Fiica mea cea mică este născută pe 12 mai, la fel ca maestrul Fărcaș. Pentru mine, Mitru va rămâne un etalon al Ardealului. El a dus taragotul la rang de Simfonia a 9-a a lui Beethoven. Am avut multe turnee, am fost împreună în Coreea de Nord, în China, în Japonia.

Am fost cel care a ținut în mod special să facă parte din colectivul artistic al Ansamblului Rapsodia Română din anul 1987. A făcut un turneu magistral atunci în Japonia.

Am fost în America de cel puțin 30 de ori. Îl iubesc pe Dumitru Fărcaș și cine nu îl iubește pentru arta lui divină, cu taragotul lui de aur. Să îl reamintim și să nu îl uităm”, a declarat Gheorghe Turda.

Regretatul taragotist a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis

În anul 1970, Dumitru Fărcaș a devenit membru al Uniunii Artiştilor Muzicieni din Elveţia. În anii 1977 şi 1999, artistul a primit din partea Institutului Smithsonian Washington DC, diplome de onoare. Pe parcursul carierei sale i s-au acordat titluri de Cetăţean de Onoare al oraşelor Phenian (Coreea de Nord), Cluj-Napoca, Bucureşti, Reşiţa şi Baia Mare.

Îndrăgitul taragotist a fost decorat de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de cavaler.