Gheorghe Turda a continuat scandalul cu Elena Merișoreanu. După ce a spus despre fosta lui iubită și colegă că umbla cu mulți bărbați, a reluat atacul. Acesta a ținut să arate că el mereu a spus adevărul. Gheorghe Turda a spus că este o mitomană, iar acest lucru este cunoscut de foarte mulți dintre colegii lor.

Cântăreața de muzică populară s-a supărat foarte tare în urma afirmațiilor colegului său de breaslă, cu atât mai mult cu cât, spune ea, soțul ei l-a ajutat foarte mult pe Gheorghe Turda.

„Eu nu mai intru în dialog cu mitomanele. Eu nu am jignit-o, eu am spus adevărul, dacă nimeni nu a avut curajul să îi spună. Știe toată lumea, toți colegii mei o taxează în felul acesta, spun despre ea că este mitomană! Eu atât am avut de spus”, a declarat Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda susține că el nu discută cu o mitomană

Referindu-se apoi la ce a spus colega lui, cântărețul de muzică populară a ținut să sublinieze că lucrurile nu stau chiar așa. „Așa a spus ea? Soțul ei m-a ajutat pe mine? Poate eu l-am ajutat pe soțul ei. Chiar și pe el l-a denigrat. Eu am spus ce am avut de spus și vă rog să rețineți că nu discut cu o mitomană”.

După ce cântărețul de muzică populară a spus că Elena Merișoreanu, care i-a fost și iubită, umbla cum prea mulți bărbați în tinerețe, artista nu s-a mai putut abține și și-a arătat supărarea în spațiul public.

„Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a spus artistul despre fosta lui iubită și colegă.

Comentariile făcute de Elena Merișoreanu la adresa artistului

„Scumpul meu, treaba asta se întâmpla pe vremuri, când eram foarte tineri. Suntem la o vârstă matură, bătrâni, cu nepoți și strănepoți și e foarte urât. Se întâmpla când eram colegi la Rapsodia Română. Nu era căsătorit, nu eram căsătorită. Eram doi omeni liberi, tineri, ne bucuram de viață și de succes. Între noi a fost ceva frumos și nu pot să comentez nici că a fost bine, nici că a fost rău”, a spus Elena Merișoreanu în emisiunea lui Cristi Brancu.

„El a început și am zis: măi!, de ce să dezgropăm? Am fost colegi, iubiți. Dar faptul că a spus că eu ba cu unul, ba cu altul … asta mă deranjeză rău și nu am să i-o iert tot restul vieții, cât oi mai trăi! Să știi că atâtea telefoane am primit, mai ales de la cele 3 concubine ale lui, cu care s-a combinat mai ales după moartea lui Betty, care a fost colegă cu noi la Rapsodia Română. Și mi-au spus: «Draga mea, să ne bage pe noi, toate 3, în emisiune și spunem noi cine e Gheorghe Turda!»

Faptul că el a spus treaba că io umblam ba cu unul, ba cu altul …. asta nu am să i-o iert. Și să nu uite că atunci când a fost în cele mai grele momente, soțul meu l-a ajutat. Dar el uită, pentru că eu cred că el are ceva foarte grav la cap, pentru că el uită.”

Artista a concluzionat că Gheorghe Turda e „un om care nu judecă, nu îl mai duce capul. Asta e!”