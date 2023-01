Gheorghe Turda se bucură de ani de zile de o pensie mult mai mare față de alți seniori. Pentru că a condus ansamblul Ministerului de Interne, celebrul interpret primește de la stat o pensie de 9 ori mai mare decât pensia minimă din România.

Artistul încasează o pensie de 9.000 de lei lunar

Artistul a activat peste 55 de abi în două ansambluri de o mare rezonanță din țara noastră: Rapsodia Română și Ciocârlia. Fără a ține cont de banii pe care îi câștigă din evenimente, artistul primește 9.000 de lei pensie militară în fiecare lună.

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine.”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit antenastars.ro.

Gheorghe Turda beneficiază de pensie militară

În România pensia mimină este, începând cu data de 1 ianuarie 2023, de 1125 de lei. Pensia artistului a fost criticată, mulți spun că e prea mare comparativ cu românii care au muncit în condiții nefavorabile și s-au ales cu bani mai puțini.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii, și polițiștii, și cei din Armată, și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească. Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase, și artiști, și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată.”, a declarat Gheorghe Turda pentru playtech.ro.

Interpretul se bucură însă că a ajuns la 74 de ani și că poate să își răsfețe nepoții cu daruri scumpe. Pentru Star Popular artistul a recunoscut că de Crăciun nepoții i-au golit buzunarele.

„Crăciunul, ca întotdeauna, în familie, alături de fetele mele, ginerii și cei trei nepoți, unul mai frumos decât altul și deștepți, dar și cu cuscrii. Am făcut și pe Moșul, mi-am golit buzunarele după ce m-au colindat nepoții, bineînțeles că bunicul i-a onorat cu darurile la modă: în lei! Cel mic, care e mare toboșar, împlinește opt ani, studiază percuția și a primit un set de tobe. Deja l-a testat și Țăndărică și a zis că e al lui!”, a mărturisit Gheorghe Turda pentru sursa citată.