Îndrăgita artistă Stela Enache a explicat că, în ciuda eforturilor și sacrificiilor depuse, suma lunară pe care o încasează nu reflectă aportul său adus culturii românești.

Artista a povestit că, în perioada în care activa intens, nu existau sisteme bine reglementate pentru asigurări sociale sau pensii pentru artiști. Ea a menționat că nu lucra cu carte de muncă, iar sumele de bani reținute în acea vreme erau plătite fără o explicație clară privind destinația acestora. De asemenea, ea a relatat că a susținut numeroase spectacole în străinătate, însă impozitele plătite în acea perioadă nu se regăsesc în evidențele actuale. Stela Enache a descris situația ca pe o muncă „aproape în zadar”, fiind confuză cu privire la banii contribuiți de-a lungul carierei.

Cu toate acestea, marea solistă a declarat că nu se plânge de situația sa actuală. Pe lângă pensie, ea își continuă activitatea ca artistă și ocupă funcția de consilier cultural la o universitate din București. Optimismul său și dragostea pentru oameni o motivează să rămână activă și implicată.

„Nu discutăm despre pensie, n-are niciun sens. Pot spune însă că am muncit o viață întreagă cam degeaba. Pe vremea mea, nu era cu carte de muncă, ni se luau niște bani, pentru ce, nu știu, nu exista cu asigurare.

Am fost artist liber profesionist, am cântat mult și în străinătate, dar plăteam tot felul de impozite, habar n-am ce ne cereau. Iar când m-am dus să mă interesez, mi-au zis că nu știu ce bani am plătit.

Practic, a fost munca în zadar. Nu mă plâng, însă, sunt și consilier cultural la o universitate din București, mai cânt, nu am predat armele!”, a declarat Stela Enache pentru Click.