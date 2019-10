PSD este aproape de a pleca de la guvernare. Opoziția spune că are voturile necesare pentru a trânti Guvernul Dăncilă. Este o veste șoc pentru cei din Executiv care ar ascunde un adevărat jaf în economia românească. O spune liberalul Florin Cîțu care a trecut la amenințări directe pentru cei din Guvern. Se va lăsa cu zăngănit de cătușe în mai multe instituții ale statului român.

“Panica mare la MFP!

Votul de ieri din Parlament a creat panica in anumite institutii ale statului.

La MFP, ANAF, Curtea de Conturi, Comisia de Strategie, ASF etc. Acele institutii care in loc sa ne protejeze de infractorii din PSD, i-au ajutat sa fure si sa falsifice date. Stiu ca sunt vinovati, TOTI.

La MFP nu vor sa prezinte executia bugetara pentru luna August, (si daca foloseau un Abac si tot aveau datele pana acum) pentru ca inca nu au reusit mascheze toate ilegalitatile. La fel si la ANAF mai ales dupa ce au aflata ca stiu exact unde sa merg si sa arat cum au furat banii companiilor.

Pana ieri erau siguri ca NU trece motiunea. Credeau ca mai au timp sa ascunda jaful din banul public.

Ghinion baieti!

In primele doua saptamani de guvernare prezentam situatia REALA a DEZASTRULUI din economie. Iar atunci sa vedem ce scuze mai au institutiile statului sa nu-si faca treaba si sa mearga dupa vinovati.

Vine, vine, calca totul in picioare!

#NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie #RomaniaFaraPSD”, este atacul dur al lui Cîțu de pe o rețea de socializare.

