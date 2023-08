Dispare emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani?! S-au purtat mai multe discuții în interiorul trustului Intact. Mai precis, s-a discutat ca în locul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” să se introducă știri, iar emisiunea să fie mutată doar pe weekend. Totuși, acest lucru ar implica anumite costuri și echipe întregi de redactori, reporteri și cameramani.

În schimb, mișcarea ar fi fost riscantă, deoarece nu oferea certitudinea că ar fi întrecut cota de piață înregistrată de știrile PRO TV.

„Știrile PRO TV au cota de piață cam 40, în timp ce emisiunea celor doi, Dani Oțil și Răzvan Simion , este mult sub, vreo 15. PRO TV are atunci cea mai mare audiență. Normal, oamenii se uită la știri.

Glumeți din fire, cei doi au făcut anterior glume și pe seama retragerii lor din televiziune, iar unii dintre fani chiar i-au crezut. Totuși, Răzvan Simion a venit cu mai multe precizări în acest sens și spune de unde a pornit toată gluma. Într-un interviu pentru ego.ro, vedeta a povestit că este vorba doar despre o neînțelegere.

„Dacă ar fi și în televiziune pensii speciale ca la ceilalți, ar fi o ocazie nemaipomenită! Sau ca în alte Ministere să mă pensionez la 40 de ani, asta s-ar putea! Zisesem altceva atunci, eram într-un interviu cu fiica mea alături și am spus că oricând putem preda ștafeta. Nu a avut nimeni nimic de obiectat, am crezut că se înțelege, dar, de fapt, nu s-a înțeles. Mesajul este că la cifrele acestea nu avem cum să ne retragem! Și dacă am vrea, nu cred că ne-ar lăsa cineva!”, spusese Răzvan Simion pentru sursa anterior citată.