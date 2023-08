În prezent, toată România îl asociază pe Cătălin Măruță cu Pro TV, datorită emisiunii pe care o prezintă acolo. Dar prezentatorul TV și-a început cariera la TVR. Invitat recent în emisiunea ”Generațiile TVR”, a vorbit despre acea perioadă, dar și despre ce l-a determinat să plece de la postul de televiziune l-a consacrat.

Cătălin Măruță a spus că Pro TV i-a inspirat profesionalism și în același timp, curaj și îndrăzneală, iar acest lucru l-a împins să facă o schimbare în cariera sa.

Am avut emoții, nu știam dacă voi reuși să fac ceva la Pro TV, dar mă gândeam că dacă nu va merge, mă voi întoarce la avocatură. Și iată că acum și la Pro TV am zece ani. Am două familii acum, familia TVR și familia ProTV”, a spus acesta în cadrul emisiunii ”Generațiile TVR”, moderată de Iuliana Tudor.

Prezentatorul TV vine dintr-o familie cu un membru judecător, așa că a venit în Capitală dorindu-și să urmeze și el același drum. Nu a fost admis la Universitatea București, dar în cele din urmă, a terminat Dreptul la Universitatea Nicolae Titulescu.

Cătălin Măruță și-a urmat însă pasiunea pentru televiziune. A început prin a împărți pliante, necunoscând deloc Bucureștiul. Deși se trezea la șase dimineața și împărțea pliante până la zece seara, nu reușea să câștige mulți bani, a povestit el. A fost totuși foarte mândru când și-a cumpărat o geacă după primele săptămâni de alergat pe străzile Capitalei, a povestit el.

„Când am venit în București prima dată, am împărțit pliante. Am fost omul sandviș. Aveam un panou mare pe față, am prins an electoral. Nu știam absolut deloc Bucureștiul. Cred că aveam pe față Dinu Patriciu și în spate Horia Rusu sau ceva de la Timișora. (…) Am împărțit pliante și mi-am luat o geacă după primele două săptămâni. Nu am știut unde e facultatea în primul an. (…) Băgam de dimineața de la 6 până la 10 seara”, a spus el.