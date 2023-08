Cătălin Măruță a povestit despre copilăria sa. Prezentatorul de la PRO TV a spus că a început să muncească încă de la o vârstă fragedă, la fel ca soția lui, Andra, și au învățat să-și câștige singuri proprii bani.

„Eu și Andra am lucrat de când eram adolescenți, să știi. Unii poate au primit de la părinți ajutor ca să înceapă cu dreptul, ceea ce este, desigur, minunat: să îți dăruiască o casă, o mașină, să te ajute să găsești un loc de muncă. Dar noi am obținut totul singuri, muncind foarte mult când alții de vârsta noastră poate mai mult se distrau. Apreciem cu atât mai mult ce avem astăzi când știm ce greu am construit, dar și ce ușor am putea pierde totul” a spus Măruță pentru VIVA!.