Cum ar rezolva Călin Georgescu problema pensiilor. Fostul candidat la prezidențiale a declarat că, dacă ar fi fost ales, s-ar fi mutat în Guvernul României și ar fi adus zilnic în discuție același subiect până la rezolvarea acestuia.

Georgescu a mai adăugat că nu ar fi fost absent, precum președintele Klaus Iohannis, în deplasări peste hotare, ci ar fi rămas în Parlament atât timp cât ar fi fost necesar pentru a reprezenta interesele poporului.

Faptul că dvs nu știți cum se poate rezolva o situație de genul nu înseamnă că nu exista soluții, dar asta tine de propria strategie pe care nu o voi dezvălui doar că să fiți dvs fericit. Unde mai e surpriza? Actuala guvernare ce a rezolvat în afara de datorii permanente? Eu am promis că o voi face și așa va fi. Iohannis și Ciolacu nici nu v-au menționat în discuții, problema sunt eu care promit că rezolv problema pensiilor? Cred că ar trebui să fiți mai aservit dle sef de sindicat.

Călin Georgescu a afirmat că, tot la B1 TV, cineva i-ar fi sugerat să se arunce de pe un bloc, invocând presupuse datorii pe care le-ar avea față de diverse grupuri de interese și susținând că acesta ar fi singurul mod de a scăpa. Acesta a subliniat că nu are nicio datorie, de nicio natură, dar simte o datorie morală și legală față de poporul român, incluzând atât pe cei care l-au votat, cât și pe cei care nu l-au susținut.

„La fel, tot la B1 TV, cineva îmi recomanda să mă arunc de pe un bloc că am datorii la diverse grupuri de interese și doar așa pot scapă. La astfel de indemne s-a ajuns la B1 TV, desigur, nici pentru ei nu exista CNA. Nu am nicio datorie, de niciun fel, dar am o datorie morala și legala fata de poporul meu, fata de toți oamenii din aceasta tara, atât fata de cei care m-au votat, cât și de cei care nu m-au votat. Și fata de unii și ceilalți”.