Așadar, redactorul-şef al ştirilor Prima TV, Mădălina Rădulescu, a decis să plece de la postul TV. Aceasta a ocupat poziția timp de un an, după plecarea sa de la Profit News.

Jurnalista a confirmat demisia, punctând că plecarea are loc în condiții amiabile, conform informațiilor publicate de Pagina de media.

„Am decis în urmă cu mai bine de o lună să mă despart de ştirile Prima TV şi de echipa cu care am lucrat acolo peste un an, echipă pentru care am tot respectul. Despărţirea a fost în condiţii amiabile, relaţia cu patronatul televiziunii a fost, pe durata întregului contract, foarte bună, dar am hotărât să mă îndrept în altă direcţie profesională”, a declarat Mădălina Rădulescu pentru sursa menționată.