Un obiectiv esențial al conferinței a fost informarea antreprenorilor locali privind necesitatea transformării digitale a afacerilor, lămurirea unor concepte, informarea privind activitatea autorităților și sprijinul pe care-l pot obține antreprenorii pe traseul digitalizării, a observat Cristina Chiriac, președinta CONAF.

„Când vine vorba să înțelegem conceptul de digitalizare, am observat că avem cu toții noțiuni diferite. Chiar dacă România este codașă la multe categorii, este și de datoria noastră să schimbăm statisticile Uniunii Europene. Astfel, am venit cu această provocare, pentru că am înțeles că acest proces de transformare poate fi un instrument extrem de util, dacă este suficient de bine înțeles. Trebuie să aducem în fața autorităților soluții punctuale pentru o dezvoltare sustenabilă a unui potențial uriaș pe care inteligența românească îl are.” a declarat Cristina Chiriac.

Sabin Sărmaș, președintele Comisiei de IT&C din Camera Deputaților a observat că omenirea trece printr-un proces de tranziție către noua economie, către economia 4.0, către economia digitală, iar în această competiție, economiile mici sau cele în tranziție vor rezista dacă se vor transforma digital.

„Digitalizare înseamnă supraviețuire. Companiile românești au ratat șansa de a se transforma digital ieftin, astăzi IT-iștii sunt extrem de scumpi, dar prețul supraviețuirii trebuie plătit. Cred că avem această șansă: o parte din mecanismele din PNNR care se adresează mediului privat pot fi un bun vehicul de transformare digitală a României. Avem acești experți care știu să digitalizeze companiile non-IT, pentru că ele sunt baza economiei digitale. Nu companiile din IT sunt baza economiei digitale, ci transformarea digitală a companiilor care există deja pe piața din România. Asta înseamnă digitalizare: supraviețuire. Cine nu se transformă digital nu va supraviețui”, a declarat Sabin Sărmaș, președintele Comisiei de IT&c din Camera Deputaților.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a remarcat necesitatea digitalizării în toate domeniile, a reamintit faptul că sunt fonduri din PNNR care pot finanța digitalizarea și a felicitat conducerea CONAF pentru inițiativa creării proiectului Digital UP.

„Necesitatea digitalizării nu este bine înțeleasă, nici în mediul economic, nici în administrațiile publice și locale. Cred că acum, cu această ocazie, dumneavoastră demonstrați pragmatic ce înseamnă digitalizare. Având atâția oameni cu experiență în domeniu, profesioniști, cred că este un început care va da semnalul că în România acest fenomen de digitalizare va fi introdus în absolut orice zonă, fie ea economică, socială sau politică. Am garanția că acest proiect va fi o reușită deoarece este implementat de CONAF.”, a declarat Mihai Lupu, președintele CJ Constanța.

Marius Poșa, subsecretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a declarat că există încă o nevoie de înțelegere corectă a digitalizării, a avantajelor acesteia atât în mediul privat, cât și în spațiul public și apoi de o colaborare amplă între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai administrației.

„Digitalizarea nu se poate face decât într-o simbioză între mediul privat și administrația publică. Puși împreună la masă, acești doi actori pot să dea o soluție, altfel va fi un dialog al surzilor”, a declarat Poșa.

Florin Vișoiu, National Sales Director Vodafone Business, a remarcat inițiativa CONAF de a lansa proiectul Digital UP și răspunsul antreprenorilor locali, care arată interesul pentru transformarea digitală a afacerilor.

„Noi considerăm că implementarea digitalizării ajută antreprenorii spre a atinge obiective de competitivitate, reziliență, identificarea a noi surse de venituri, eficiență și productivitate. E o schimbare de mentalitate, de gândire, este o deschidere pe care antreprenorii trebuie să o îmbrățișeze. Nu este complicat, sursele de finanțare sunt extrem de multe în această perioadă, soluțiile și sursele de informare sunt și ele foarte multe. Îndemn la colaborare, la interacțiune în această călătorie spre digitalizare”, a declarat șeful diviziei de soluții pentru antreprenori a Vodafone.

Alexandru Băloi, director Global Partner Solutions, Microsoft România, a vorbit despre avantajele României în competiția regională, în ciuda unor poziționări modeste în clasamentele care evaluează digitalizarea.

„Cred că acest proiect este un început care va da semnalul că în România transformarea digitală se va extinde în orice domeniu din societate, economie și politică. Noi vedem România ca pe un hub de digitalizare și de inovație în Europa și în lume, pentru că avem capabilități. România trebuie să ajungă să nu mai exporte forță de muncă, să exporte inovație. Digitalizarea și tehnologia vor oferi locuri noi de muncă. E un val în care România poate urca, fiecare să-și asume rolul pe care-l are, dar trebuie să lucrăm în echipă”, a declarat Alexandru Băloi.

Evenimentul a fost moderat de Alessandra Stoicescu, iar speakerii prezenți au fost Sabin Sărmaș, președintele Comisiei IT&C, Camera Deputaților, Marius Poșa, subsecretar de stat în ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Tudorița Lungu, secretar de stat la ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Vișoiu, National Sales Director Vodafone Business, Alexandru Băloi, Global Partner Solutions Director Microsoft România, Ana Maria Stancu, CEO Bucharest Promo Robots, Cristian China Birta, fondator Kooperativa 2.0, Nicoleta Munteanu, vicepreședintă CONAF și fondator Kids in Business, Ionuț Cristian Ciubotaru, vicepreședinte business development OMV, Cristian Covaciu, administrator IPEC, Bianca Muntean, Co-Founder Transilvania Digital Innovation Hub, Daniela Cireașă, fondator Netspace, președintă CONAF Brăila, Alexandru Cartoafă, fondator Juridiq și Irina Zamfir, chief revenue officer EasySales.

După Constanța, proiectul va ajunge pe 19 octombrie la Brașov și pe 2 noiembrie la Iași.

„Digital UP – Dezvoltarea Antreprenorială pentru IMM-uri” reprezintă un proiect național inițiat de CONAF și susținut de Vodafone Business.

