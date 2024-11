Într-o declarație controversată la TV, Diana Șoșoacă a făcut acuzații dure la adresa liderului AUR, George Simion, susținând că acesta ar avea legături strânse cu Rusia și ar deține ferme de troli care sunt utilizate în campaniile electorale.

Este cunoscut de peste un an în presă cu cine se întâlnește George Simion și al cui este, a spus ea, adăugând că este „siderată” că el poate candida fără a fi oprit de autorități. Șoșoacă a menționat, de asemenea, că George Simion ar fi coordonat o rețea de cetățeni moldoveni plătiți cu 5.000 de euro pe lună pentru a-și susține fermele de troli.

Chiar ea a avut conflicte personale cu George Simion pe acest subiect, exprimându-și nemulțumirea față de influența pe care o exercită în politică și de susținerea pe care, spune ea, acesta o primește din partea Serviciilor Secrete.

El dăduse comandă, nimeni să nu mai facă campanie pentru că el nu are capacitatea să conducă un partid mai mare de 5-6%. Era vreo 12 noaptea. Trebuia sa rezolv o situație, pentru ca trebuia sa plec spre Iasi, am bătut la ușă, mi-a deschis ușa în chiloți și în pat era șoferul dânsului. Șoferul a spus: George, cine e la ușă. M-a rugat să nu vorbesc despre asta

Eu am tot spus, domnul Coldea l-a apărat pe domnul Simion. CCR nu pe mine trebuia să mă interzică la prezidențiale. Simion este format de Serviciile Secrete și nici prea straight nu este. La Câmpia Libertății, după ce s-a cazat l-am întrebat unde este hotelul, George mi-a spus că nu, mi-a zis hotelul, era singura camera luată. Am luat și eu o camera și mi0au dat o camera zid în zid.

Potrivit spuselor sale, Marcel Ciolacu (PSD), actualul premier al României, ar avea un aranjament cu George Simion și cu AUR.

AUR ar fi fost creat la comanda Serviciilor Secrete. În prezent, ar reprezenta un grup infracțional organizat, implicat în afaceri ilegale cu serviciile secrete din Ucraina.

De altfel, susținătorii săi vor continua să o voteze, nicio instanță nu o poate elimina din competiție. Interdicția nu i-a restricționat dreptul de a candida, ci a limitat dreptul oamenilor de a alege, spune Șoșoacă.

Mulți ar intenționa să meargă la vot și să își scrie singuri numele ei pe buletinul de vot. Premierul României, spune ea, este cel care aprobă cheltuielile Administrației Prezidențiale și că Marcel Ciolacu ar fi la curent cu aceste cheltuieli.

„Domnul Ciolacu are un aranjament cu Simion și AUR. Când am reușit sa bag AUR in Parlament, George Simion a fost surprins când s-a întâlnit cu Dâncu, m-a chemat si pe mine. George mi-a spus ca am intrat în Parlament și trebuie să jucăm după regulile lor. Multi membrii AUR sunt acum în SOS

AUR este făcut la comanda Serviciilor Secrete. AUR la acest moment este un grup infracțional organizat cu afaceri ilegale, cu serviciile secrete din Ucraina. Membrul AUR prins cu droguri, cu arme la intrarea în Parlament. Despre asta de ce nu se vorbește la nivel european?

Simpatizanții mei o sa voteze in continuare cu mine. Nicio instantă nu mă poate scoate. Ei nu ai interzis dreptul meu de a candida, au interzis dreptul oamenilor de a alege. Multi se vor duce la vot și isi vor scrie singuri numele meu pe buletinul de vot. Premierul aprobă cheltuielile Administrației Prezidențiale, domnul Ciolacu știe despre aceste cheltuieli”, a adăugat şefa S.O.S. România.