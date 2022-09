CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

DIANA PODARU: În ultimul an, SOS Satele Copiilor România a continuat sa ofere o familie iubitoare unui număr de 150 de copii separați de părinți, aflați în îngrijirea noastră, în cele trei sate SOS din București, Sibiu și Bacău.

Ne-am extins în noi comunități pentru a susține cât mai mulți copii aflați în nevoie.

Prevenirea separării copiilor de părinții biologici a rămas o prioritate pentru noi, astfel că, pe lângă București, Ilfov, Sibiu și Bacău, am ajuns și la familiile vulnerabile din județul Teleorman. In prezent, susținem peste 1000 de copii și familii, din 17 comunități diferite, oferind educație parentală, consiliere socială, psihologică, vocațională, sprijin școlar, sprijin material pentru situații de criză (medicale, locative, legale), produse de strictă necesitate. Și pentru că vorbim de un an în care ne-am luptat să rămânem sănătoși in condiții de pandemie, pe toată durata anului am oferit materiale de protecție. De asemenea, o mare bucurie a fost vacanța pe litoral pentru 50 de copii care acum au avut ocazia să vadă pentru prima dată Marea Neagră.

Nimic pentru noi, fără noi

DIANA PODARU: «Nimic pentru noi, fără noi!» a fost deviza tinerilor care au participat la acțiuni de voluntariat, consultări pe tema drepturilor copilului, cursuri de public speaking, grupuri de consultări interne. Doi tineri sunt membri în Coaliția Internațională a Tinerilor, participă la întâlniri cu echipe internaționale de management din cadrul federatiei din care facem parte, SOS Children’s Villages International, sunt implicați în proiecte și consultări internaționale privind programele adresate copiilor și tinerilor, participă la cursuri de formatori tineri, cu tema drepturile copilului.

Pentru ca educația este elementul central pentru integrarea socială și profesională, pe lângă suportul pe care îl oferim pentru sprijin la teme, pregătire pentru examene, școala online, cu ajutorul mamei SOS, a echipei psiho-pedagogice și a voluntarilor noștri, am deschis un nou proiect educațional « SOS Planet – before and after school » care se adresează atât copiilor din familii defavorizate, cât și celor din comunitate.

Pentru acest an, ne-am propus să creștem impactul serviciilor noastre și să ajungem la un număr mai mare de copii care au nevoie de noi.

140 de ucraineni ajutați de SOS Salvați Copiii

DIANA PODARU: De asemenea, situația din Ucraina ne-a determinat să ne adaptăm strategia și să ne diversificăm activitatea prin înființarea unui nou departament cu misiunea de a răspunde acestei situații de criză. Până în prezent, 140 de persoane venite din Ucraina au găsit un loc care le oferă siguranță la SOS Satele Copiilor din România. Prin programul de urgență dezvoltat, le putem oferi un cămin, hrană, acces la servicii medicale și juridice și ajutor în a-și găsi locuri de muncă.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

DIANA PODARU: Una dintre cele mai mari provocări a fost gestionarea situației generate de îmbolnăvirea gravă a unuia dintre copiii pe care îi avem în grijă în casele familiale. Șansele de vindecare estimate inițial erau aproape inexistente. Cu sprijinul echipei, am solicitat mai multe opinii, am făcut diverse investigații, controale medicale, până am ajuns la cel mai bun medic chirurg din domeniu. După 4 ani, copilul este bine, s-a recuperat aproape complet, iar acest caz este un bun exemplu pentru cât de mult contează munca în echipă și parteneriatele cu oameni competenți și instituții de top.

Provocatoare a fost și perioada în care am implementat strategia de auto-finanțare a organizației. Tranziția de la dependența financiară față de fonduri primite din exterior la independență s-a facut treptat, în câțiva ani, perioadă în care am aflat despre fundraising, în care am învățat să avem încredere că vom reuși, iar determinarea de a nu renunța la niciun copil pe care l-am crescut ne-a dat putere. Ne-am reinventat, ne-am flexibilizat și am învățat în fiecare zi lucruri noi.

De asemenea, schimbarea pe care am făcut-o în momentul în care am trecut de la un domeniu în care activam de peste 10 ani, de la învățământ, la domeniul social, a însemnat pentru mine o ieșire din zona de confort. Ca orice schimbare, a adus cu sine teama de nou, de a nu dezamăgi, de a nu fi la înălțimea așteptărilor. Dar totul era o chestiune de perspectivă, doar a mea, când, de fapt, după cum mi-am dat seama mai târziu, era suficient să am motivația corectă.

Care este rețeta succesului pentru SOS Salvați Copiii?

DIANA PODARU: Cred că succesul vine, în primul rând, din misiunea organizației, aceea de a oferi o familie iubitoare fiecărui copil. Atunci când ești motivat de gândul că niciun copil nu trebuie să crească singur, toate eforturile se canalizează în această direcție și lucrurile chiar se întâmplă.

În acest context, este esențială menținerea unui echilibru între mediul specific unei organizații neguvernamentale (profilul oamenilor este diferit, la fel și scopul final) și modul de organizare a activității, care, sub multe aspecte, împrumută structuri, metodologii și concepte din activitatea corporate.

CAPITAL: Cum arată programul dvs. zilnic?

DIANA PODARU: Împărțit între ceea ce am planificat în ziua respectivă, stabilit în agendă (mailuri, întâlniri, evenimente) și o parte foarte dinamică, cu lucruri care se întamplă și trebuie rezolvate. În puținele ore rămase, se îngrămădesc responsabilitățile de mamă, viața de familie și timp doar pentru mine.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

DIANA PODARU: Profesional, cred că m-am maturizat, am devenit mai organizată, am mai mult curaj să iau decizii și am învățat să respir în situații stresante.

Personal, mi-am învins teama de a zbura cu avionul, ceea ce mă ajută să îmi îndeplinesc visul de vizita locuri încărcate de istorie.

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

DIANA PODARU: În ultimii 2 ani, am descoperit plăcerea de a alerga (de obicei, în parc), un lucru pe care nu credeam că pot sa-l fac, dar am reușit să depașesc anumite bariere fizice și psihologice, iar acum mă mândresc cu cei 5 km ai mei. Pe langă această reușită 😊, duc cu mine hobby-uri mai vechi: cărțile, muzica, magazinele de antichități.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femei de succes?

DIANA PODARU: Munca facută cu pasiune, pusă în slujba binelui sau a ceva ce dă sens existenței tale – cred că este o rețetă general valabilă.

În plus, am avut și șansa de a crește într-o familie care mi-a imprimat respectul pentru oameni, cărți și lucrurile frumoase. Și, poate, și șansa de a fi remarcată, apreciată și susținută de oameni deosebiți…

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

DIANA PODARU: Sunt o persoana empatică și, în același timp, perseverentă și concentrată pe rezultate.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

DIANA PODARU: „Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea.” Ludwig van Beethoven