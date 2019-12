În momentul de față, ea se descurcă singură cu fetițele. Tatăl Mayrei a recunoscut copilul numai după ce Rocsana Marcu l-a chemat prin tribunale. Celălalt, tatăl Mariei, vizitează deseori copilul, potrivit libertea.ro

Din ce câștigă bani Rocsana Marcu

După nașterea Mayrei, fosta prezentatoare nu a mai avut liniște. Acum, după 13 ani de la ultima vacanță, o prietenă apropiată i-a sărit în ajutor și a invitat-o o săptămână în America.

„Toată vara am stat la mare, am stat trei luni pentru că am avut un contract acolo, dar nu am avut timp de plajă pentru că lucram de dimineața până noaptea târziu că mă ocupam și de organizarea evenimentelor. După ce am terminat contractul am plecat în America unde am reușit să mă bronzez un pic. Am fost o săptămână în Las Vegas, am stat cu prietena mea, Silvia Pop, la plajă. Numai asta am făcut o săptămână: plimbări și plajă”, a povestit Rocsana pentru sursa menționată.

A plecat cu o valiză însă s-a întors cu patru

„A fost cadou de ziua mea de naștere, dar nici nu voiam să plec pentru că nu mai plecasem în vacanță de când am copiii, am mai plecat dar cu munca, să cânt și să vin cu banii acasă. Așa că am plecat doar cu o valiză, în schimb când am ajuns acolo m-a dus pe la niște magazine numai cei care locuiesc acolo le știu și bineînțeles că am venit cu 4 valize acasă pentru că am găsit foarte multe lucruri pentru copii. Pentru mine am luat cred că două costume de scenă. În rest numai pentru copii”, a relatat vedeta.

Ce a studiat vedeta

În biografia Rocsanei Marcu este scris că aceasta a absolvit facultatea de Comunicare și Relații publice, având un master în Terorism și Securitate Națională. De asemenea, este absolventă a Institutului Diplomatic Român și are alte diverse studii de specialitate în domeniul Diplomației.

