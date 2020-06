Un nou caz important a explodat în spațiul public. În plină pandemie de coronavirus s-au cheltuit foarte mulți bani. În centrul atenției, compania statului, Unifarm.

Dezvăluiri incendiare din dosarul Unifarm

UNIFARM a făcut achiziții pe bandă rulantă de măști, mănuși și combinezoane, majoritatea chinezești. Acum, procurorii DNA au intrat pe fir. Se pare că sunt probleme imense din cauza achizițiilor netransparente și la costuri mari. DNA l-a pus deja sub acuzare pe fostul șef al UNIFARM, Adrian Ionel, care ar fi cerut mită ca să cumpere echipamente de la o firmă.

Dar se pare că nu aceasta este singura legătură. Ionel l-a avut consilier onorific pe Bogdan Micu, pus să se ocupe de achizițiile de echipamente medicale din China. Micu e dator de mai mulți ani unui concern chinezesc cu afaceri în energie. Le datorează chinezilor peste 5 milioane de euro, anunță discoverproject.ro.

Micu este un om implicat în mai multe afaceri, iar firmele sale au avut mari probleme financare. Mai mult, Micu este și consilier cu jumătate de normă și al ministrului mediului unde se ocupă de programul Sumal 2 pentru monitorizarea tăierilor de lemn, după ce anterior pusese pe picioare aplicația Inspectorul Pădurii.

Acesta susține că ar fi și consilierul onorific al premierului Ludovic Orban, dar Guvernul neagă acest lucru. ”La sesizarea unor jucători din piață care au reclamat faptul că, tot procesul de achiziție de la Unifarm, a fost extrem de netransparent fiind favorizate anumite companii în dauna altora, DNA a deschis o investigație în care au fost cerute date de la Ministerul Sănătății, fiind audiate și o serie de oficiali ai acestui minister”, susțin surse guvernamentale, conform discoverproject.ro.

Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) arată într-un răspuns către Unifarm tocmai contrariul că este autoritate contractantă și că ar fi trebuie să facă achiziții publice transparente:”Prin urmare apreciem că CN UNIFARM SA a fost înființată pentru a satisfice nevoi de interes general, fiind îndeplinite toate cele trei condiții prevăzute de art 4. Alin. 2, din Legea 98/2016 din care rezultă calitatea de autoritate contractantă a acesteia”

Și Victor Costache, fostul ministru al sănătății, când Micu a ajuns consilier la Unifarm, susține că nu îl cunoaște pe acesta.

Conform declarației sale de avere din 2020, Micu i-a închiriat un imobil în Zalău lui Dacian Cioloș, președintele partidului PLUS și a grupului Renew Europe, al treilea mare grup din Parlamentul European, pentru suma anuală de circa 250 Euro.

Micu a sponsorizat în 2019 PLUS cu 84.000 de dolari fiind unul dintre cei mai importanți sponsori ai acestui partid, mai spune sursa citată.

UPDATE: Bogdan Micu a publicat, pe Facebook, o reacție, la informațiile publicate de Discover Project.

In legatura cu articolul publicat pe discoverproject. ro si preluat de altii.

In primul rand mie nu mi s-a cerut parerea legata de informatiile publicate in acel articol.

In al doilea rand informatiile precizate in articol sunt eronate, scoase din context si inexacte si dezinformeaza opinia publica.

Sa luam cateva exemple:

1. Nu am fost niciodata consilierul domnului director Adrian Ionel. Am fost voluntar cu contract de voluntariat la Unifarm pe perioada scurta. Eu m-am oferit ca sa ajut. Si o sa o fac oriunde e nevoie daca e pt tara mea.

2. “Până la 35 de ani, Micu a colecționat companii. A fost implicat în aproape 30 de afaceri, unele cu probleme financiare”

Gresit. Nu am colectionat afaceri. Sunt antreprenor de 15 ani si am facut cateva afaceri. Nici una cu probleme financiare. Cele 30 companii la care se face referire sunt SPVs – sau Special Purpose Vehicles. Un instrument prin care dezvolti un proiect de sine statator ca subsidiara si apoi daca e de succes investesti in el. Dar nu are activitate de sine statatoare sau angajati sau asseturi.

3. Se precizeaza ca nu as fi dorit sa raspund unor intrebari. Dar nu mi s-au adresat acele intrebari. Tot articolul o lista de presupuneri alese sa dea bine si fara nici un fact check.

4. Se spune ca as fi “consilier fantoma” pentru ca “ nu am raspuns la intrebari” desi nu numai ca am raspuns dea lungu timpului la diferite interviuri, dar am fost chiar foarte public cu pozitiile mele si pozitia de consilier, am promovat voluntariatul la minister si am fost la multe interviuri publice.

5. Sustin ca as fi “Dator vandut chinezilor”. Dar nu sunt dator nimanui. Ba chiar mai mult unul din motivele pentru care am avut curaj sa ma implic in viata publica este pentru ca am o situatie financiara destul de buna incat sa ma faca incoruptibil in sistemul asta presarati de corupti.

6. Sustine autorul articolului ca as avea o datorie de 5,2 Milioane de euro la niste chinezi. Asta este o mega dezinformare. Ei au interpretat ca un credit furnizor al unei firme unde sunt actionar minoritar – acordat pe termen lung in baza unor intelegeri contractuale ( producatorii au dat in rate panouri solare) ar fi o datorie a asociatului. Si daca nu ai facut in viata ta o boaba de contabilitate poti sa iti dai seama ca un credit furnizor al unei firme nu are nimic de a face cu datoria unui asociat.

7. Tranzactia cu Turcia despre care se face referire imi este total straina Nu stiu cine a facut-o, ce parti au fost implicate si ce obiect sau pret a avut. Asa cum nu stiu nimic despre ce a mai facut Unifarm sau directorul ei.

8. Furnizorii pe care ii stiu eu au fost din Korea, Olanda si Romania si tranzactiile au fost direct facute de Unifarm. Nu am gestionat China.

9. Unifarm a facut sute de achizitii de care habar nu am, nu le stiu conditiile si nici nu mi le-au aratat niciodata. Eu am stiinta si am ajutat la 3-4, si alea facute direct de Unifarm.

Bun. Si atunci de unde acest articolul?

Pai. De fapt. Exact astazi( data publicarii articolului) se decide soarta HGului pe Sumal. Si acolo se decide transparenta care va fi in Inspectorul Padurii( proiectul promovat de mine). Ori tocmai eu am fost cel care a luptat cu toata lumea din industrie si din minister sa se mentina si sa se imbunatateasca transparenta in inspectorul padurii.Si am deranjat pe semne multe interese.

Am primit o serie de amenintari, inclusiv de la persoane ca si Catalin Tobescu(NostraSilva) care reprezinta interesele industriei, care de fata cu ministru acum 5 zile mi-a zis “ Tu esti de vina pentru ca ai publica informatii pe inspectorul padurii in 2016 si o sa vezi ce o sa patesti!” De fata cu vre-o 6 oameni cel putin. El fiind total opus transparentizarii.

Si acum exact el promoveaza articolul cu pricina cu ideea “ vedeti ce v-am zis eu cine este acest consilier care cere transparenta”.

Dar mesajul meu pentru ei.

Daca mai vine o criza – eu tot o sa ma stradui sa imi ajut tara.

Si daca cetatenii vor fi pacaliti si se vor scoate informatii din inspectorulpadurii maine la HG, voi iesi in strada, si daca voi fi singur, si voi protesta pentru aceasta nedreptate in Piata Victoriei. Dar de mine nu scapati pana nu opriti taierile ilegale de padure!