Seful DNA Crin Nicu Bologa sochează. Acesta a fost observat, in urma cu cateva zile, urmarind linistit un meci de fotbal. Marea problema este legata de faptul ca in aceeasi loja se aflau posibili viitori suspecti in dosare DNA. Cum ar fi presedintele USR Dan Barna si liderul PNL Ludovic Orban, sustine luju.ro.

Sursa citata sustine ca Nicu Bologa a fost fotografiat in timp ce asista la meciul de fotbal Austria-Macedonia de Nord, disputat in urma cu cateva zile pe National Arena, in cadrul Campionatului European de Fotbal. Fotografia, sustine sursa mentionata, a provocat deja revolta in randul romanilor, in conditiile in care, asa cum se stie, Crin Nicu Bologa si mai-marii din politica au primit locuri in loja si au beneficiat de protocolul de lux, in timp ce cei mai mari fotbalisti ai Romaniei, Gica Hagi si Gica Popescu, au fost nevoiti sa stea in tribuna, ca orice alt spectator de rand.

Fotografia mai ridica insa o problema. Si anume daca e normal ca seful DNA sa stea la doar cativa metri distanta de personaje care in prezent fie sunt investigate de DNA, putand primi oricand calitatea de suspecti sau inculpati, fie apar in dosare ale DNA.

Ce rol au Dan Barna și Ludovic Orban

In ceea ce-l priveste pe presedintele USR Dan Barna, acesta apare intr-un dosar privind o presupusa frauda cu fonduri europene, comisa de firma sa. De asemenea, liderul PNL Ludovic Orban, aflat la doar cateva scaune distanta de Bologa, ar fi mentionat in dosarele Unifarm, aflate in cercetarea parchetului anticoruptie, picand chiar pe interceptari intr-o cauza trimisa deja in judecata.

Pe de alta parte, in aceeasi loja cu seful DNA Crin Nicu Bologa a putut fi vazut si primarul general al Capitalei Nicusor Dan. La randul sau acesta a fost vizat de un un denunt depus impotriva sa la DNA, insa are si calitatea de autor de plangeri penale formulate la DNA.

In acest context, cei de la luju.ro au ridicat o serie de intrebari. Jurnalistii se intreba daca nu cumva seful DNA ar fi trebuit sa se intereseze inainte de a accepta invitatia in legatura cu ce personaje vor mai fi prezente in aceeasi loja. Ei vor sa mai stie daca nu cumva seful DNA trebuia sa se abtina de la a se afisa langa persoane vizate sau care apar in dosare ale DNA?

Șeful DNA, în lojă alături de politicieni cu probleme

Situatia deloc normala privind modul in care seful DNA Crin Nicu Bologa a acceptat sa vizioneze un meci de fotbal alaturi de politicieni fie aflati in lucru la DNA, fie autori de plangeri la DNA a fost remarcata de jurnalista Sorina Matei de la Aleph News, intr-un text publicat pe pagina sa de Facebook:

“1.Dan Barna, co-presedinte USR PLUS, este anchetat de DNA. Seful DNA sta cu potentialul suspect in tribuna, la fotbal, cu invitatie pe naspa. De independent ce este.

2.Ludovic Orban, presedinte PNL, este in dosarele jaf UNIFARM. Seful DNA sta la VIP cu personajul din dosarele DNA, ca este obiectiv.

3.Nicusor Dan, primarul Capitalei de la PNL, este petent in dosarele DNA, a depus plangeri penale impotriva vechii administratii. Seful DNA sta cu petentul pe stadion, de impartial ce este.

4.Lucian Bode, ministrul de Interne PNL care a bagat 2 polonezi in spital, este intr-un dosar penal la PG. seful DNA sta langa “Electrica Zalau” ca sunt prieteni. Si de loc. Si de accidente de masina. Ambele “rezolvate” de Militie+PG.

Problema nu este cu tara. Problema sunt oamenii”, a spus ea.