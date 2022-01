„A apărut acest zvon în toată perioada de campanie. S-a spus că mă va saltă DNA-ul, a mai apărut în mod recurent această tema. S-a spus că e ceva legat de relația dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. Sunt și canale media care tot populează spațiul public cu tot felul de astfel de teme. Nu am fost chemat la DNA, nu există niciun fel de motiv pentru că eu să fiu chemat la DNA.

Nu am comandat nicio achiziție publică, nu am sugerat, nu am recomandat parteneri, nu am cerut sub nicio formă să se deruleze sau să nu se deruleze contracte.

Sunt obligat să răspund la niște întrebări fără să spună cineva ceva concret. Unii au spus că am o relație cu nu știu ce doamna pentru simplu fapt că a lucrat și la Primărie și la Ministerul Transporturilor în perioada în care am lucrat și eu.

Nu cred că cineva din apropierea mea a încălcat în vreun fel legea sau a intervenit la aceste achiziții”, a răspuns Ludovic Orban zvonurilor apărute în ultimele zile în presă.

„Eu nu m-am implicat în niciun fel în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii. Implicarea pe care am avut-o, nu numai eu, ci şi alţi miniştri, inclusiv preşedintele, a fost aceea de a debloca relaţii comerciale cu alte state, care blocaseră exporturile către alte ţări. Cum a fost Germania, am dat un exemplu, când era la dispoziţia ministrului Sănătăţii să blocheze toate stocurile de produse, care erau produse de fabricile din Germania, să nu le livreze, chiar dacă erau contracte cu alte ţări”, a explicat fostul premier.

Orban dă cărțile pe față

Ludovic Orban neagă faptul că ar fi dat indicaţii directorului UNIFARM cu privire la achiziţiile făcute după izbucnirea pandemiei.

„Nu am comandat nicio achiziţie publică, nu am sugerat, nu am recomandat parteneri, nu am cerut sub nicio formă să se deruleze contracte sau să nu se deruleze contracte. Orice poveste legată de subiectul ăsta este simplă poveste. De altfel, până acuma nu a apărut nimic în spaţiul public, deşi… reamintesc că nu l-am numit eu pe directorul general de la UNIFARM. Nu eu l-a numit, cum nici Ministerul Finanţelor nu a numit şeful de la ONAC. Şeful de la ONAC – Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, că aşa se făceau achiziţiile, prin UNIFARM sau prin Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, unde de asemenea nu era o persoană numită de mine – nu am avut absolut niciun fel de… Dar sunt obligat să răspund la nişte întrebări fără să spună cineva ceva concret. Singurul lucru concret pe care l-am văzut, am văzut că-s nişte bazaconii, că unii au spus că eu am o relaţie cu nu ştiu ce doamnă pentru simplul fapt că a lucrat şi la Primăria Capitalei şi la Ministerul Transporturilor în perioada în care au am lucrat acolo. Eu nici nu cunosc persoana respectivă”, a mai spus fostul premier.