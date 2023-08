Ca răspuns la atacurilor liberalilor la numirea sa în funcția de consilier onorific, Victor Ponta a declarat că aceștia pur și simplu îți exprimă public frustrările.

„Sunt convins ca toti liberalii din Romania au aplaudat si aprecieaza ca, in perioada in care am fost premier, am luat masuri economice foarte bune: reducerea TVA, a CAS si a impozitului pe dividende.

Tot in perioada in care am fost premier am cumparat primele avioane F 16 si am adus EXXON in proiectul de gaze de la Marea Neagra, intarind Parteneriatul cu SUA prin Strategia adoptata cu ocazia vizitei mele oficiale la Washington la invitatia vicepresedintelui Biden”.