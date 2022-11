Secretarul de stat în cadrul MAI, şeful DSU, Raed Arafat, şi-a amintit de începuturile SMURD şi cum iniţial ideea de a forma o echipă care să intervină în situaţii de urgenţă a eşuat la Cluj, dar a avut succes în Mureş.

Raed Arafat, despre începuturile SMURD

Arafat a amintit că şi-a vândut maşina pentru a cumpăra aparatură medicală de urgenţă, second-hand, din Germania. Acesta a explicat, însă, că acum SMURD înseamnă o adevărată flotă de maşini, elicoptere şi pregătire avansată a personalului.

„Ideea iniţială a fost de a crea o echipă care să facă ceva. Fiind student şi pasionat de domeniul medicinei de urgenţă, vedeam ce se întâmplă cu pacienţii pentru care puteam să facem ceva, dar ajungeau la spital morţi. S-au dus, fără exagerare, ca sacii de cartofi. Adică prea târziu şi fără nimic făcut în prespital, nimic, nici măcar oxigen. Asta era problema, nu mai vorbim de defibrilare, de manevre de resuscitare.

Asta era situaţia la sfârşitul anilor ’80, începutul anilor ’90. Eram student, apoi am devenit rezident în Terapie Intensivă la Cluj şi atunci mi-a venit ideea că dacă nu am putut să fac medicină de urgenţă afară, să învăţ, fiind la Terapie Intensivă, m-am gândit să aduc, să fac ceva în România. Atunci am reuşit să aduc maşina.

Nu e un secret că mi-am vândut maşina de student şi am adus una mai ieftină, dar cu diferenţa de preţ mi-am cumpărat defibrilator second-hand, lucruri care erau moderne pentru România la momentul acela. Le-am adus din Germania cu sprijinul Crucii Roşii germane care a reuşit să îmi găsească lucruri pe care să le pot lua la preţuri accesibile, dar funcţionale”, a declarat Arafat la Prima TV.

Primul eșec nu l-a descurajat

Secretarul de stat a avut primul eşec la Cluj, dar a reuşit, totuşi, în Târgu Mureş unde a primit sprijin.

„Am încercat să pornesc prima echipă. A eşuat la Cluj, a reuşit la Târgu Mureş. La Cluj a eşuat din cauza Sindicatului serviciilor de ambulanţă. La Mureş am avut sprijin. S-a încercat blocarea, dar era prea târziu, populaţia deja era obişnuită cu ce făceam acolo”, a precizat Arafat.

Raed Arafat a precizat că acum SMURD face parte dintr-un sistem mai larg care intervine în situaţii de urgenţă.

„Acum SMURD este un microsistem într-un sistem mai larg, care este sistemul situaţiilor de urgenţă (…) Dacă SMURD a pornit cu o maşină, acum înseamnă maşini, elicoptere, echipe de diferite niveluri cu pregătire în domeniu foarte avansată, de nivel de echipe specializate pe transport neonatal, echipe specializate pe salvarea aeriană, echipe de medici şi asistenţi învăţaţi să coboare pe troliu, în munte, ca să salveze o victimă, medici care lucrează pe avioane. SMURD-ul este încă în curs de modernizare”, a precizat Raed Arafat.