Raed Arafat, informația momentului pentru toată România. Este absolut obligatoriu să faci asta: Este cel mai important lucru!

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a explicat sâmbătă, 5 noiembrie, că oamenii nu trebuie să intre în panică, în cazul unui cutremur.

„În primul rând, să intre pe fiipregatit.ro, să vadă ce recomandăm înainte, în timp şi după să aibă aplicaţia DSU descărcată, mai ales acum că va ieşi varianta nouă care va putea fi descărcată în câteva săptămâni.

Acolo pot să primească şi mai multe informaţii. Şi pot să intre pe foarte multe recomandări, cum să te ajuţi, cum să te salvezi în timpul unei situaţii cum ar fi un cutremur, cum să ajuţi vecinii şi aşa mai departe.

Cel mai important lucru este să nu intre în panică şi să lase deoparte toate teoriile de conspiraţie şi orice poate să fie răspândit pe reţelele de socializare sau chiar uneori pe unele televiziuni, să lase până când verifică. Sau când vede oficial acest lucru transmis de către un purtător de cuvânt, o persoană oficială”, a declarat Raed Arafat la Prima TV.

Șeful DSU spune că știrile false prezintă un risc semnificativ

De asemenea, specialistul a vorbit despre riscul prezentat de știrile false și răspândirea acestora în rândul populației.

„Riscăm foarte mult, într-o perioadă de catastrofă, ca în rețelele de socializare să pornească o ştire falsă, cum astăzi a pornit că noi am fi dat un mesaj RO-Alert, cu cutremurul care a fost, că am fi dat mesaj RO-Alert care nu a ajuns la toată lumea. Noi nu am dat mesaj.

Acest lucru a fost preluat de unele televiziuni şi a trebuit demontat totul. Aşa că oamenii să fie foarte atenţi de unde preiau informațiile pentru că cu asta ei pot să ajungă să facă lucruri care nu sunt chiar corecte, să nu fie recomandate, să fie în detrimentul lor.

Rugămintea mea, pentru toţi, de la început, când apare o situaţie gravă, prima dată vezi ce spun site-urile oficiale. După care citeşte ce vrei şi analizează, dar vezi ce recomandă partea oficială. Asta este cel mai important lucru”, a completat Arafat.