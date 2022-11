Raed Arafat, despre tragedia de la Colectiv: Eu dacă mă simțeam vinovat de ceva, poate că plecam

Așadar, șeful DSU a spus sâmbătă, 5 noiembrie, că raportul Corpului de Control al premierului a fost făcut de juriști care nu au experiență în intervenții în situații de urgență.

De asemenea, Raed Arafat a subliniat că persoana care „stabileşte că o intervenţie este sub medie, trebuie să înţeleagă mecanismele de intervenţie”.

„Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcționat la Colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea și părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara țării, care sunt specializați în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit și și-au făcut treaba, care erau juriști habarnişti despre sistemul de urgență.

Și aici mă refer când au venit atunci de la Corpul de Control al premierului şi au scris că intervenția a fost sub medie. Am avut o discuție cu cele trei doamne, domnișoare, care au făcut controlul, explicați-mi ce înseamnă sub medie şi cu cine ne-aţi comparat. Când spui că o intervenţie a fost sub medie, înseamnă că ai comparat-o cu o intervenţie care a fost peste medie sau cu o intervenţie care e medie.

Dacă există o intervenţie care reprezintă media, înseamnă că au fost mai multe intervenţii şi avem un mod de calcul, ce înseamnă media. Şi cel care stabileşte că o intervenţie este sub medie, trebuie să înţeleagă mecanismele de intervenţie.

Noi am avut o discuţie, era un coleg cu mine şi era atunci ministru de Interne domnul Tobă, care nu i-a convenit raportul Corpului de Control al premierului pentru că l-a văzut ca un raport care nu era corect faţă de noi şi care venea cu foarte multe chestii care erau lipsite de orice adevăr”, a declarat Raed Arafat.

Resuscitarea trebuie să înceapă imediat

Totodată, șeful DSU a explicat că resuscitarea trebuie să înceapă imediat, pe un plan dur, atunci când o victimă se află în stop cardiac.

„În momentul în care victima e în stop cardiac, resuscitarea se începe imediat, pe un plan dur. Planul dur poate să fie caldarâmul. Nu poţi să îi duci, unde să îi duc, la hotel? Unde să îi duc? Acolo se începe cu resuscitarea.

Imaginile sunt dure, îmi pare rău, aţi văzut şi în Coreea de Sud acum, au avut ce au avut, unde resuscitau bolnavii? Nu numai populația, dar şi pompierii, pe şosea, acolo unde i-au găsit. Deci să vii tu, de la o structură de control, habarnist în domeniu şi să emiţi păreri, este un lucru extrem de grav”, a mai spus Arafat.

Arafat a ținut să sublinieze și că legislația a început să fie modificată înaintea Colectivului, ci nu după, din cauza unor presiuni.

„Eu dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam. Asta o spun, că am pus tot posibilul să lucrez, să fac toată treaba să mut bolnavii şi ne-am luptat să mutăm bolnavii şi să salvăm vieţi, eu nu am de ce să mă simt vinovat pentru că câteva personaje au îndreptat toate atacurile pe întreg sistemul de urgenţă.

Da, au fost probleme pe partea de prevenire, dar şi aici vreau să spun, legislaţia am început să o modificăm înaintea Colectivului. Să nu creadă cineva că legislaţia s-a modificat la presiunea Colectivului”, a conchis Arafat.