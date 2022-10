„Se implinesc 7 ani de la tragedia de la “Colectiv” ; am respectat mereu suferinta victimelor si a rudelor si am dispretuit mereu fariseii politici care s-au catarat pe cadavre ca sa isi realizeze niste obiective meschine!

Indiferent daca unii ma vor injura azi tot va spun ce gandesc: daca problema in Noiembrie 2015 erau doar Ponta si PSD – in ultimii 7 ani cine mai este de vina? Nu mai “ucide coruptia”?

In 7 ani nu a facut nimeni macar un centru de arsi in Romania (cand se cheltuie miliarde anual pe tot felul de prostii inutile doar ca sa se promoveze unii la nivel international)!

Din 500 de arsi se transfera (greu de tot) 10 in strainatate! Cine i-a numit pe ultimii 7 Prim Ministri din ultimii 7 ani? Cine a vrut “Guvernul Lui” si cine zicea ca va repara problema?

Oamenii care protesteaza cu intentii bune si isi dau seama ca au fost doar folositi in mod cinic ce pot sa faca (nu ma refer la #focile fericite care aplauda si injura la comanda)?

Daca pentru “Colectiv” erau de vina “coruptii” – de 7 ani incoace au fost atatea incendii si victime in spitale si nu mai e nimeni vinovat! Cred ca orice Guvern ar fi rezolvat problema pacientilor arsi in 6 luni – daca mai era cineva interesat! Dupa 7 ani, cu “sacii in caruta” , oricum nu le mai pasa politicienilor de victime – dar ar putea sa rezolve problema pe viitor; sau ma asteapta pe mine sa fac tot eu si asta?”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

64 de tineri au murit în urma tragediei de la clubul Colectiv

În noaptea tragediei din Colectiv s-au stins 27 de tineri: Carmen Irina Opriţă, Anda Ioana Epure, Vlad Ţelea, Mihaela Vieru, Gabriel Matei, Nicoleta Baldovin, Petru Andrei Bucă, Andrei Ştefan Hamed, Radu Palada, Diana Elena Enache, Alexandru Cătălin Simion, Cătălina Ioniţă, Valentina Florea, Nelu Tilie, Maria Dorina Vulcu, Mihai Cătălin Alexandru, Adrian Rugină, Marius Ştefan Ruşitoru, Paul Alexandru Georgescu, George Claudiu Petre, Ioan Tripa, Monica Tănăsoiu, Laurenţiu Marian Vârlan, Constantin Marian Ignat, Ionuţ Valentin Fieraru, Simona Livia Stan, Maria Ion.

Însă, în total, 64 de tineri au murit ca urmare a rănilor grave produse de flăcări și din cauza complicațiilor.

În afara persoanelor care au decedat – unele pe loc, altele după o perioadă, din cauza infecțiilor nosocomiale căpătate în spitale -, peste 160 de persoane au fost rănite. La concert participau circa 300 de persoane, iar anchetele ulterioare au stabilit că nu erau stabilite sau respectate norme de siguranță.

Incendiul din Colectiv s-a produs în seara zilei de 30 octombrie 2015, în jurul orei 22:30, în incinta clubului amenajat într-o fostă hală a fabricii Pionierul, în sectorul 4 din București.