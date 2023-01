În 2004, acest contract uriaș era discutat de executivul condus de Adrian Năstase. Omul de afaceri susține că proiectul a fost prezentat președintelui Ion Iliescu care a făcut tot posibilul ca să-i elimine pe americani de la SAIC din schemă.

S-a dorit eliminarea americanilor din acest contract

„A mers bine până am venit acasă, am prezentat proiectul dl ministru Adrian Năstase, era proiect de importanță strategică, am prezentat și domnului Iliescu. Dl Iliescu atunci a zis noi nu ne ocupăm, se ocupă Guvernul. Bine, la guvern acolo am discutat cu ei … hai să mergem luna viitoare în congresul american, aprobă transferul în România a tehnologiei.

Când ne-am dus acolo a apărut un domn care a spus că e din partea Ministerului Apărării. 3 zile, era acolo toată echipa că am realizat și cunoașterea teritoriului cum se poate utiliza teritoriul României legat de stabilirea protecției informației din momentul ăla au început să apară mici să le zic fricțiuni și interese mărunțele.

La vreo 3 săptămâni, pardon, eram la New York, am primit un telefon de la Saic: vino, te rog, că avem niște probleme aici. Un domn, împreună cu o doamnă Judy, nu știu, cetățeancă româncă, americană, nu știu ce era, a fost desemnată de dl Iliescu să înlocuiască echipa de specialiști, nu a mea, a ministrului Apărării, ea era peste dl Pascu, Talpeș, peste tot.

Când s-a întâmplat asta, am spus că eu nu fac parte din strategia asta. Spunea clar în mandatul doamnei, dl Pașcu nu avea voie să facă niciun pas fără doamna Judy. Și s-a întâmplat că doamna Judy a făcut niște greșeli. A încurcat niște certificate, atestatele, greșeli acolo! (Greșelile erau intenționate?) Păi sigur că da”, a spus George Păunescu, potrivit Realitatea.net.

S-a încercat implicarea unei terțe firme

În acest context, omul de afaceri susține că s-a încercat implicarea unei terțe firme, aceea a lui Tiberiu Urdăreanu, compania UTI.

„Când am ajuns acasă, erau deja niște discuții contradictorii, a venit la mine în vizită un personaj din guvernul României. Dl care a fost secretarul general, dl Hrebenciuc cu dl Urdăreanu. Și a zis: v-ați zbătut până aici foarte bine, dar știi … n-ai relațiile la armată pe care le are Dl Urdăreanu. Domn`le nu cred că nu le am. Aaa, nu fac ce face domnul la armată, nu stau la toate porțile, ușile la intrare în curte în clădiri. Eu nu am luat nimic de acolo.

Ei mi-au spus că guvernul preferă să mă sprijine prin domnul UTI, zice că are relații cu toți ofițerii superiori din armată, care cunosc bine structura armatei. Și am zis UTI, domnule, eu nu am nevoie să fiu susținut de armată”, a spus Păunescu.

Ordinul venea de sus

Afaceristul a mai adăugat și că implicarea firmei în acest contract venea cu ordin de sus și reprezenta o formă de control, dar și de „rătăcit” banii.

„Năstase și Iliescu de ce au făcut colaborarea cu UTI? De ce nu voiau legături cu americanii? Nu cred că sunt eu cel mai indicat să spun ce avea Iliescu cu americanii că poate, cine știe. După părerea mea, dl Iliescu a avut o abordare total greșită. După ce a făcut facultatea la Moscova, a venit acasă, era puțin retrograd.

S-a întâmplat la un moment dat să fie provocat, erau 3 cadre militare. Aceste 3 cadre l-au influențat, determinant pe Iliescu să împiedice legăturile pe care nu le voiau ei”, a mai povestit omul de afaceri.

Ani mai târziu s-a dat și startul anchetei în dosarul EADS. Numai că ancheta s-a dovedit a fi doar un pistol cu apă la tâmpla politicienilor. Așa cum a început, așa s-a și încheiat, fără rezultat.