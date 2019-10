Va ieși un scandal imens pe scena politică autohtonă. Fostul premier, Victor Ponta, dă de pământ cu cei de la PSD și PNL și devoalează un blat între cele două partide. Șeful ProRomânia susține că cele două formațiuni au făcut un blat în vederea alegerilor prezidențiale. Mai mult, Ponta susține că Mircea Diaconu și Pro România au devenit adevărate ținte pentru oponenții politici.

Ponta spune că PSD va susține Executivul Orban după primul tur al alegerilor prezidențiale de pe data de 10 noiembrie.

”Acum BLATUL POLITIC este evident pentru orice om cu mintea limpede :

1. PNL o baga pe Viorica Dancila in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale

2. PSD pleaca de la Guvern dupa 10 Noiembrie si sprijina Guvernul PNL Orban

3. In guvernare si in Romania nu se schimba nimic – decat se rotesc niste oameni

4. Dan Barna a fost speriat cu “pisica” DNA si matrapazlacurile cu fonduri europene facute in urma cu 8 ani / s-a predat in 24 de ore si a predat neconditionat si voturile USR din Parlament ( este evident dupa acordurile PNL cu UDMR si ALDE ca nu se va intampla nimic din ce a cerut USR)

5. Mircea Diaconu si ProRomania ( care se opun BLATULUI ) – sunt tintele in care trag impreuna Orban si Dancila ( beneficiarii BLATULUI) / nici Diaconu nici eu insa nu vom face ca Barna – noi chiar “rezistam”!

6. Alegatorii de centru stanga si cei care nu sunt manipulati sau speriati de autorii BLATULUI ii au acum doar pe Mircea Diaconu si pe ProRomania de partea lor ( papusarii din spatele Vioricai Dancila au vandut deja PSD si interesele social democratiei – acum l-au “infiltrat” pe Gusa , la fel ca in 2004 sau 2009 ca sa fie siguri ca nu se poate schimba nimic)!”, a scris Victor Ponta pe o rețea de socializare.

