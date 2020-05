Camera Deputaţilor a început, luni, dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie. Moţiunea intitulată „Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional – PNL a creat România NeEducată” este semnată de 93 de deputaţi de la Pro România şi PSD.

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a solicitat rescrierea moţiunii, susţinând că nu respectă regulamentul. „V-aţi lăsat pe mâna lui Ponta şi aţi intrat în belele procedurale. În numele PNL, solicit retrimiterea moţiunii către grupurile parlamentare ale Pro România şi PSD pentru a fi refăcută. În temeiul 107 din Regulament, preşedintele Camerei nu va lua în considerare moţiunile care au finalitatea unei moţiuni de cenzură. În moţiune se solicită demisia ministrului şi, deci, are o finalitate de moţiune de cenzură”, a spus Roman.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a opinat că această moţiune poate fi dezbătută. „Evident că această moţiune nu este de cenzură, este vorba de un singur ministru. Nu cerem demisia doamnei ministru, lucrurile sunt foarte clare, premierul trebuie să o demită. (…) Este o moţiune simplă, care nu priveşte decât un singur membru al Cabinetului. Putem să dezbatem această moţiune”, a afirmat Ponta.

Ce acuzaţii îi aduc PSD şi Pro România ministrului Educaţiei?

Pro România şi PSD solicită demisia ministrului Educaţiei, Monica Anisie, acuzând „haos” în domeniu, dar şi „lipsă de viziune şi de strategie, care a făcut ca preşcolari, elevi, studenţi, părinţi, bunici şi personal din învăţământ să trăiască luni de zile în panică şi nesiguranţă”.

„Această moţiune este o mică parte a răspunsului nostru la nepăsarea şi incompetenţa dovedite pas cu pas de ministrul Educaţiei şi Cercetării de la preluarea mandatului, culminând cu perioada coronacrizei. Este o mică parte a învăţământului preuniversitar. Nu vrem să detaliem incompetenţa de care ministrul Educaţiei a dat dovadă în ceea ce priveşte învăţământul universitar sau cercetarea. Nici măcar o dată, în ultimii 30 de ani, românii nu au trăit asemenea momente de haos în Educaţie. Lipsa de viziune şi de strategie a făcut ca toţi cei din sistem – preşcolari, elevi, studenţi, părinţi, bunici şi personal din învăţământ – să trăiască luni de zile în panică şi nesiguranţă. Astăzi, aici, trebuie să punem capăt acestei crize. Ne bazăm pe demisia doamnei ministru dacă această moţiune trece”, se arată în textul moţiunii simple.

Deputata PSD Camelia Gavrilă a atras atenţia că social-democraţii au ajuns la capătul răbdării: „Reamintesc doamnei ministru că PSD a avut o abordare constructivă, am votat Guvernul în condiţii dificile, am votat starea de urgenţă, starea de alertă, nenumărate ordonanţe de urgenţă. (…) A fost un timp de aşteptare, de răbdare, de toleranţă, tocmai pentru că situaţia cu care ne confruntăm este foarte complexă. (…) Răbdarea pe care am dovedit-o nu mai există acum. (…) A fost o succesiune de decizii controversate, de ordine care s-au anulat de la un moment la altul, de imperfecţiuni, de confuzii, de anunţare a unor măsuri înainte ca ele să aibă substanţa legală. Un diletantism care a creat sursă de confuzie. (…) Este cazul să ieşim din această nedeterminare şi să abordăm serios, profesionist, problema educaţiei”, potrivit Agerpres.

Cum se apără Monica Anisie?

În faţa parlamentarilor, ministrul Monica Anisie s-a apărat şi a declarat că nu avea cum să repare în doar 7 luni de mandat toate problemele unui sistem pe care atâţia minişti înaintea ei nu le-au putut rezolva.

„Sunt de acord că şcoala românească nu este o şcoală care să ajute copilul sau tânărul să afle cine este şi încotro va merge. Pot să fiu eu învinovăţită de asta? Sunt ministru de aproape şapte luni. Aş fi putut să rezolv în şapte luni ce nu au reuşit miniştrii dumneavoastră în toţi aceşti ani de mandat? (…) Am citit cu atenţie textul moţiunii. Chiar dacă pare desprins dintr-o comedie, voi păstra decenţa şi voi răspunde cu seriozitate acuzaţiilor dumneavoastră. (…) De ce oare şcoala românească nu a fost pregătită pentru învăţământul online? Unde sunt cele 2,2 miliarde de lei promise acum doi ani pentru achiziţionarea de tablete pentru elevii români?”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul admite că sistemul educaţional din România trebuie serios îmbunătăţit: „Şcoala românească este sub nivelul provocărilor cu care se confruntă generaţiile actuale de elevi. Da, şcoala românească a rămas captivă unor formule conservatoare, unui sistem care nu pune accent pe abilităţile elevului, ci pe capacitatea de a înmagazina cunoştinţele şi de a le reda fără să fie învăţat cum să coreleze informaţiile între ele şi să le adapteze la realităţile lor.”