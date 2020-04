Declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind adoptarea tacită în Camera Deputaţilor a proiectului privind autonomia Ţinutului Secuiesc i-a adus o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Plângerea a fost depusă de Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre”.

„Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD și ce înțelegeri se fac. Noi ne luptăm cu pandemia de coronavirus și marele PSD se luptă în birurile secrete din Parlament să dea Ardealul ungurilor. Oare ce v-a promis Viktor Orban în schimbul acestei înțelegeri?”, este o parte a declaraţiei de miercuri care i-a adus preşedintelui plângerea la CNCD.

„Comportamentul domnului Președinte Klaus Iohannis, manifestat în toată mass-media, nu poate fi calificat altfel decât ca unul al cărui scop imediat este incitarea publicului la ură și/sau la discriminare în detrimentul unor categorii de persoane, în speță, împotriva cetățenilor români aparținând minorității maghiare din România. Prin declarația rostită de el se creează o atmosferă dezagreabilă la nivelul comunității maghiare. Agravează situația și faptul că domnia sa are calitatea de Președinte al României, ceea ce insuflă sentimentul că însuși statul român acționează împotriva cetățenilor săi de etnie maghiară”, susţine Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre” în plângerea înaintată Consiliului, potrivit hotnews.ro.

Nu este singura reclamaţie pe numele Preşedintelui României ce ar putea ajunge la CNCD. O acţiune similară va înainta şi fostul senator și consilier prezidențial Peter Kovacs Eckstein, după cum a anunţat acesta într-o postare pe Facebook: „S-a descalificat. Iohannis. Ca politician european. Ca Presedintele Romaniei. Ca om civilizat. Toate prin declaratia de azi, in care invinovateste ungurii ca, vor sa ia Ardealul. Ca foloseste limba maghiara in deridere si il face vinovat pe Orbán Viktor ca in coniventa cu PSD vrea Ardealul e doar frisca pe tortul nationalismului extrem.”