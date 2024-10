După o perioadă marcată de accidentări și pauze forțate, Simona Halep s-a întors în România după participarea la turneul de la Hong Kong, exprimându-și recunoștința de a juca din nou, chiar dacă condițiile fizice nu sunt încă la nivelul dorit. Fosta lideră mondială WTA și-a împărtășit gândurile legate de starea sa de sănătate și provocările întâlnite pe teren, subliniind că fiecare meci pe care îl joacă în prezent este un bonus în carieră.

Simona Halep a subliniat că, după revenirea sa în competiții, starea fizică nu este încă la nivelul obișnuit. Ea a menționat că deși face greșeli pe care în trecut nu le-ar fi făcut, nu vrea să fie prea critică în ceea ce privește evoluția sa.

Simona a declarat că serviciul său nu este la nivelul dorit, în timp ce la retur și-a păstrat abilitățile, însă recunoaște că există un decalaj între antrenamente și meciurile oficiale.

Totuși, dubla-câștigătoare de Grand Slam încearcă să mențină o atitudine pozitivă:

Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine.”

„Nu o să fiu foarte critică, o să merg mai departe și o să văd ce o să fac. Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Ce fac acum e un bonus, am făcut destule în carieră și sunt împăcată.

Simona Halep a explicat că revenirea pe teren vine cu provocări, mai ales după perioada lungă de pauză. Turneul de la Hong Kong a adus condiții dificile pentru toți jucătorii, cu o umiditate de aproape 80%, deși temperatura nu a fost la fel de ridicată precum în alte locații din Asia.

Pentru Halep, adaptarea la condițiile dificile de joc și la ritmul competițional este parte din procesul de revenire. Sportiva a declarat că va avea câteva zile de pauză pentru a-și ajusta planul de antrenament împreună cu antrenorul său, domnul Dobre.

Aceasta a subliniat că este conștientă de necesitatea unui efort suplimentar pentru a ajunge la forma sa maximă și a subliniat că pentru ea nu este o tragedie să piardă la acest stadiu.

Simona a mărturisit că perioada lungă de pauză și accidentarea gravă la cartilaje au făcut ca revenirea să fie dificilă. Însă, după multe luni de recuperare, Halep se bucură că a scăpat de dureri și poate concura din nou fără probleme majore.

După eliminarea din primul tur al turneului WTA 250 de la Hong Kong, unde a fost învinsă de jucătoarea chineză Yue Yuan, Halep a declarat că nu a simțit presiunea unei posibile victorii și nu vede această înfrângere ca pe o problemă gravă. Simona a subliniat că fiecare meci este o oportunitate de a progresa și că bucuria de a fi pe teren depășește dezamăgirea legată de rezultate.

În declarațiile sale, Simona a accentuat dorința de a avea mai multe meciuri, explicând că pentru a recâștiga încrederea are nevoie de victorii. Ea este conștientă că va dura o perioadă până când va ajunge la forma dorită, însă consideră că fiecare meci câștigat contribuie la consolidarea mentalului său.

