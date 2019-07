Crimele din Caracal scot la iveală și nepăsarea Guvernului față de elevi. Aceștia au fost ignorați total când au protestat împotriva unei ordonațe de urgență care, practic, îi forțează pe elevi să facă autostopul, conform b1.ro.

„În momenul în care am văzut că doamna Dăncilă este la Neptun, ne înțelesesem și cu celelalte asociații din țară pentru o conferință și i-am dat un SMS. Am mers acolo, am discutat cu dânsa, i-am explicat situația, inițial o înțelesese, l-a chemat pe domul Suciu, după care doamna Dăncilă a plecat și i-a spus domului Suciu „să se rezolve problema”. Luni la minister ne-am întâlnit și cu domnul Suciu, la minister am purtat discuții de vreo 3-4 ore, în schim fără un rezultat anume, noi le explicam faptul că situația o să fie foarte gravă, ei spuneau că nu. Că nu o să afecteze. Nimeni nu o să se ridice în picioare să se lupte pentru drepturile noastre dacă nu o facem noi. Vorbim de zeci de mii de elevi care vor face autostopul de acum încolo. Există riscul foarte mare ca o parte din ei să nimerească persoane care nu sunt sigure și care pot reprezenta un risc pentru ei. Plus condițiile foarte rele de pe timpul iernii. ” a spus pentru B1.ro Mihai Tănase, președintele Asociației Elevilor din Constanța.

„Nu credem că vom fi ascultați deoarece noi am prezentat problema și înainte ca ordonața să intre în vigoare și am prezentat problema la toți decidenții. Ordonanța oricum a fost adoptată și ei au încercat doar să ne explice cum că nu este cum credem noi, că de fapt nu or să rămână elevii fără transport, doar că propriu-zis oricine citește acea ordonanță, vede clar, elevii rămân fără transport, cei care fac naveta între județe. Am vorbit înclusiv cu doamna Dăncilă. Nu ni s-a spus nimic concret.

Noi am semnalat problema dinainte, înainte să se fi întâmplat ce s-a întâmplat. Nu spunem neaparat că dacă nu s-ar fi adpotat ordonanța nu s-ar fi întâmplat asta. Câți elevi vor fi nevoiți să facă mai departe autostopul? Legea nu era respectată în primul rând de consiliul județean, și în al doilea rând de guvern. Era un tarif maximal pe care oricum transportatorii nu erau obligați să îl respecte. ” a declarat pentru B1.ro Alexandru Rădulescu, vicepreședinte Asociația Elevilor din România.

