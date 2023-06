Așadar, saxofonistul Nelu Popa a spus că a primit „cea mai mare răutate” chiar de la fosta lui colegă de formație, Carmen de la Sălciua. Acuzația a venit după ce au apărut informații în presă potrivit cărora cei doi ar fi trăit o poveste secretă de dragoste timp de și jumătate.

Totuși, cei doi au luat-o pe drumuri separate și personal, dar și profesional. În momentul de față, fostul saxofonist al formației o acuză pe artistă că l-a lăsat pe drumuri deoarece a dezvăluit informații despre relația lor.

Carmen de la Sălciua se confruntă cu acuzații dure

„Da, există foarte multă răutate ca în toate domeniile. Am primit multe răutăți de foarte multe ori și primesc în fiecare zi din partea colegilor. Unii au început să mă, alții vorbesc urât deoarece ei nu pot ajunge la nivelul meu”, a declarat Nelu Popa pentru fanatik.ro

De asemenea. acesta că a primit „cea mai mare răutate” chiar de la fosta lui colegă de formație.

„Cea mai mare răutate pe care am primit-o este de la fosta mea colegă de formație. Vorbesc despre momentul în care am fost dat afară. Într-o secundă s-au anulat ani și nopți la rând de muncă pentru că a apărut un articol pe care eu nu puteam să-l opresc să nu apară.

Am fost întrebat dacă am avut o relație cu fosta mea colegă. La acel moment era actuala mea colegă și am fost sincer. Am fost taxat pentru sinceritate. Tot binele și stresul acumulat ani la rând s-a anulat într-o secundă”, a mai spus Nelu Popa.

Saxofonistul a făcut dezvăluiri despre fosta relație

„Am fost căsătorit, dar, din păcate, relația nu a mers. Am tras mult să rămân în cele mai bune relații cu fosta mea soție deoarece avem un copil împreună. Mi se pare normal să încerci să păstrezi o relație foarte bună”, a completat acesta.

Sursa menționată notează că Nelu Popa și Carmen de la Sălciua ar fi trăit vreme de trei ani și jumătate o poveste secretă de iubire. Doar că, atunci când și saxofonistul a confirmat, celebra artistă ar fi decis să pună punct colaborării lor profesionale.