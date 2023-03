Așadar, Andreea Antonescu a scris într-un mesaj publicat pe InstaStory că relația sa cu Victor Vrînceanu s-a încheiat. Vedeta a ținut să sublinieze că despărțirea „nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină”, ci „doar simpla nepotrivire de caracter”.

Andreea Antonescu le-a transmis fanilor un mesaj

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter.

Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect!”, a fost mesajul postat de Andreea Antonescu pe InstaStory.

Cântăreața a devenit mamă a doua oară în luna decembrie a anului trecut

Amintim că Andreea Antonescu anunța în ziua de 14 august a anului trecut cea de-a doua sarcină a sa. La momentul respectiv, aceasta vorbea și despre începutul unei povești de iubire cu Victor Vrînceanu.

Mai apoi, cântăreața a devenit mamă a doua oară în luna decembrie a anului trecut. Aceasta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar botezul va avea loc în luna mai.

„Da, ne pregătim ușor-ușor și de botez. Probabil că o să fie undeva prin luna mai”, a declarat recent Andreea Antonescu pentru Click!. Momentan, artista nu a dezvăluit ce nume a ales pentru fetița sa, ci a precizat că a ales un nume care o reprezintă pe micuță.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format din nou echipă

În altă ordine de idei, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format din nou echipă, la America Express. Cele două foste colege de la „Andre” se cunosc încă din copilărie și au fost foarte apropiate, așa că au făcut și acum o echipă perfectă.

Ne-am emoționat, noi am plâns în momentul în care am auzit cuvintele Andreei și ea a început să plângă. La mine, nici nu pot să zic că au fost niște cuvinte. Ne-am dat drumul la suflet. I le-am mai spus ei. Era și o altă situație, venisem după o perioadă grea, nu am mai petrecut atât de mult timp împreună de peste 20 de ani.

În momentul în care am auzit cuvintele pe care ni le-am dat una alteia, practic ăla a fost. A fost un moment emoționant. Eram conștientă că după o perioadă atât de lungă, am ajuns iar împreună, să stăm atât de mult timp, poate chiar mai mult decât în perioada Andre. Deși am reușit trupa, eram fiecare cu ale ei”, a spus Andreea Antonescu la Xtra Night Show.