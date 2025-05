Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare pentru funcția de președinte al României, a lansat un nou atac la adresa contracandidaților săi: Victor Ponta și Nicușor Dan.

Candidatul PNL-PSD-UDMR a dezvăluit că a primit informații compromițătoare despre contracandidații săi, dar, până acum, nu le-a folosit.

Tot ce a putut spune Antonescu despre Ponta și Dan este că: Ponta „a trecut limita în campanie, despre el nu se poate discuta decât în lipsă”, este „un trădător, un mincinos, un impostor”, iar Nicușor Dan „ar fi un președinte catastrofal”.

„Eu am primit lucruri despre contracandidați, dar nu le-am folosit. Cred că Nicușor Dan ar fi un președinte catastrofal. Eu am fost în peste 30 de județe, m-am întâlnit cu sute și sute de primari. Am o relație foarte bună cu foarte mulți dintre ei, și de la PSD și de la PNL.

Scandalul cu Ponta e altul, că n-am dat mâna cu el. A trecut limita în campanie, despre el nu se poate discuta decât în lipsă, că nu a venit la dezbateri. E o formă de lașitate. I-am spus că este un trădător, un mincinos, un impostor.

El a fost luat de către Marcel Ciolacu ca și consilier economic. Acum umblă pe ecrane cu deficitul Guvernului, al cărui consilier a fost. Nu are demnitatea să renunțe la mandatul de parlamentar al partidului îngrozitor.

Au fost trei dezbateri, două au lansat invitații tuturor. M-am pus în postura candidaților mai puțin mediatizați. Oamenii au avut șansa să spună ceva. E greu de acceptat că nu vii la dezbateri, dar când TVR face o dezbatere cu toți sau Antena 3 CNN, mie mi se pare că ai o mare problemă.

Ani de zile l-am criticat pe Iohannis că nu a a venit la dezbatere cu Viorica Dăncilă”, a spus politicianul în cadrul unei intervenții TV la Antena 1.