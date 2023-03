Emoții pentru Andreea Antonescu și Andreea Bălan

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format din nou echipă, nu pe scenă la vreun concert, ci la America Express. Cele două foste colege de la „Andre” se cunosc încă din copilărie și au fost foarte apropiate, așa că au făcut și acum o echipă perfectă.

Au trecut peste 20 de ani de când au fost împreună în trupa Andre și chiar dacă au avut o revenire ceva mai recent, tot momentele din adolescență le-au rămas drept amintiri dragi. Astfel că în timpul competiției, timpul petrecut împreună le-a adus din nou aproape.

Cu toate că relația dintre cele două nu mai este ce a fost odată, Andreea Antonescu a făcut câteva declarații foarte emoționante despre prietena ei. La proba respectivă, cele două cuvinte venite din suflet, gândindu-se la prietenie de altădată, iar ochii li s-au umplut de lacrimi.

Nu am mai petrecut atât de mult timp împreună

„Ne-am emoționat, noi am plâns în momentul în care am auzit cuvintele Andreei și ea a început să plângă. La mine, nici nu pot să zic că au fost niște cuvinte. Ne-am dat drumul la suflet. I le-am mai spus ei. Era și o altă situație, venisem după o perioadă grea, nu am mai petrecut atât de mult timp împreună de peste 20 de ani.

În momentul în care am auzit cuvintele pe care ni le-am dat una alteia, practic ăla a fost. A fost un moment emoționant. Eram conștientă că după o perioadă atât de lungă, am ajuns iar împreună, să stăm atât de mult timp, poate chiar mai mult decât în perioada Andre. Deși am reușit trupa, eram fiecare cu ale ei”, a spus Andreea Antonescu la Xtra Night Show.

Cele două concurente formează una dintre cele mai sudate echipe de la America Express. Trupa Andre s-a bucurat de un adevărat succes și chiar dacă s-au despărțit în anul 2002 din cauza unor neînțelegeri, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au rămas în continuare prietene.

Trupa a revenit în aprilie 2019, când cele două artiste au decis să reunească trupa după 17 ani de absență.