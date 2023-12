Despărțirea anului în showbiz! Cântăreața Mariah Carey și dansatorul Bryan Tanaka s-au despărțit după șapte ani de relație. Anunțul a fost făcut chiar de către dansatorul de rezervă al divei, care între timp a devenit director de creație și partener.

Cei doi s-au întâlnit prima oară atunci când Bryan Tanaka s-a alăturat „The Adventures of Mimi” din 2006 ca dansator de rezervă.

Mariah Carey a confirmat relația lor pentru AFP în anul 2017.

„O să spun doar ‘Chiar nu vorbesc despre viaţa mea personală’. Pentru că asta obişnuiam să fac şi chiar a funcţionat pentru un minut, în urmă, cu ceva timp”, a spus atunci interpreta hit-ului „All I want for Christmas is you”.

„Pur şi simplu nu mă simt confortabil să vorbesc despre viaţa mea personală. … Eu şi iubitul meu nu vrem să facem asta”, a adăugat cântăreața.