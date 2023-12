Despărțirea anului înainte de Crăciun. Mariah Carey va petrece sărbătorile de iarnă singură. Ea a pus punct relației cu partenerul său, Bryan Tanaka. Cântăreața celebră a decis că este momentul să meargă singură mai departe.

Motivele din spatele separării par a fi legate de diferența semnificativă de vârstă dintre ei. Bryan Tanaka este mai tânăr decât Mariah Carey. Acesta și-a exprimat dorința de a avea copii, în timp ce solista nu mai dorea să-și întemeieze o familie. Potrivit presei internaționale, această discrepanță în ceea ce privește planurile pentru viitor a dus la ruptura lor.

Regina Crăciunului a pus punct relației

Înainte de sărbătorile de Crăciun, Mariah Carey, cunoscută ca Regina Crăciunului pentru colindele sale festive, se confruntă cu o nouă despărțire în viața sa sentimentală. Artista s-a despărțit de partenerul său mai tânăr, Bryan Tanaka. Cauza acestei separări pare să fie divergența lor de viziuni în ceea ce privește fondarea unei familii. Bryan Tanaka își dorea copii, în timp ce Mariah Carey a fost fermă în refuzul său de a mai avea urmași. Diferența semnificativă de vârstă de 14 ani dintre ei ar fi adus această discrepanță majoră în planurile lor de viitor.

„El vrea să aibă o familie. Ea nu mai vrea asta. Vrea să înceapă să aibă propria lui viață”, au declarat surse pentru publicația Page Six.

Relația de iubire a durat timp de 7 ani

Bryan Tanaka a fost dansator în echipa lui Mariah Carey încă din anul 2006. Relația lor personală a început să prindă contur zece ani mai târziu, în 2016. Cei doi au fost implicați romantic timp de aproximativ șapte ani.

Solista Mariah Carey a dat de înțeles, în mod subtil, că nu mai formează un cuplu cu Bryan, în urma declarațiilor făcute pentru People la începutul lunii decembrie. În acele declarații, Mariah a menționat că anul a fost extrem de dificil pentru ea. Ea nu a oferit detalii specifice despre relația sa.

Mariah Carey nu-și mai dorește copii

Mariah Carey are doi gemeni dintr-un mariaj anterior. Se pare că Bryan Tanaka dorea, cel mai probabil, dorea să se bucure și el de experiența de a avea copii proprii. Acest lucru ar fi putut fi unul dintre discrepanțele majore care au contribuit la finalizarea relației lor.

„Am așteptat cu nerăbdare acest Crăciun, cam tot anul. Încă de anul trecut – pentru că anul trecut nu a fost cel mai grozav. Le sunt recunoscătoare pentru tot, dar nu a fost cea mai distractivă versiune a Crăciunului pentru mine”, a comentat cântăreața.

Despărțirea anului este considerată a fi definitivă

Cei doi au fost văzuți împreună ultima oară în luna martie a acestui an. Atunci, solista și-a sărbătorit ziua de naștere. Dansatorul Bryan Tanaka a fost, de asemenea, absent din turneul „Merry Christmas One and All!”, care a debutat în luna noiembrie la Yaamava Resort & Casino din Highland, California. Aceasta nu este prima oară când cei doi au avut o despărțire. Mariah Carey și Bryan Tanaka s-au despărțit anterior în anul 2017, însă au reconciliat în scurt timp. De data aceasta, pare că separarea este una definitivă.

Diva muzicii pop are doi copii, gemenii Monroe și Moroccan, pe care i-a avut cu fostul ei soț, Nick Cannon. Acesta a fost căsătorit cu superstarul pop Mariah Carey, în vârstă de 54 de ani, din 2008 până în 2016 și au împreună gemenii Monroe și Moroccan, care au acum 12 ani.