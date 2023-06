Denise Rifai este pregătită să ia o pauză de la televiziune. Prezentatoarea plănuiește o vacanță în care să se relaxeze la soare.

Cu toate că se bucură de succes, vedeta a recunoscut că are nevoie de o scurtă pauză de la televiziune. Acum că vara a venit, se gândește să plece într-o vacanță. Și chiar dacă nu a ales locația, știe care sunt ingredientele cele mai importante ale viitoarei destinații.

„O să îmi iau și eu o perioadă de vacanță și oriunde aș fi în acele zile, o să fie realmente o perioadă de răsfăț. Musai, mă văd deja la soare. Prefer oriunde, în soare. Unica condiție asta e, soarele, iubită de el, să fie așa peste tot”, a spus Denise Rifai pentru wowbiz.ro.

Se organizează repede

Atunci când vine vorba de bagaje, vedeta Kanal D are mult de furcă. Deși spune că nu are nevoie de prea mult timp înainte să iasă din casă, când călătorește are multe lucruri de luat cu ea. „De regulă îmi ia puțin timp să mă aranjez.

Am învățat de-a lungul timpului să mă organizez repede. Totuși, am lucrat într-un post de televiziune unde trebuia să fiu întotdeauna gata foarte repede. Când plec undeva, îmi iau multe lucruri, nu e simplu. La mine în mașină e o adevărată casă”, a mai spus vedeta TV.

E cale lungă … până la ea

Nu este de mirare că Denise Rifai care nevoie de o mulțime de lucruri. Prezentatoarea este o femeie frumoasă, foarte atentă la imaginea ei. Asta înseamnă că este și curtată de bărbați, iar de curând a fost surprinsă în compania lui Cătălin Cazacu.

S-a spus despre ei că ar fi avut o relație, dar ea dezmințit totul printr-o postare pe Facebook. „Astăzi am văzut o știre de la un eveniment la care am participat în decembrie anul trecut, iar la masa noastră a stat și Cătălin Cazacu.

El fiind invitat de prietena mea, Tania Budi. A fost o deschidere de club, o petrecere unde s-a și dansat. Și, evident, am dansat și eu. Dar de aici până la a se inventa o idilă, e cale lungă”, a afirmat Denise Rifai.