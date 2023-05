Cunoscuta jurnalistă Denise Rifai ne-a obișnuit cu ținutele elegante în emisiunea pe care o prezintă la Kanal D. De aceea este și surprinzătoare ipostaza, ceva mai neobișnuită, în care s-a lăsat fotografiată.

Denise Rifai, într-o ipostază mai puțin obișnuită

Într-o postare pe conturile ei de socializare, ea apare îmbrăcată într-un costum din piele, de culoare bej pe un scuter. În poza postată de vedetă ea nu apare singură, ci alături de un bărbat a cărui identitate nu este dezvăluită de Denise Rifai.

Cu toate acestea, în postarea care însoțește respectiva poză, ea vorbește despre politică și faptul că se numără printre puținii jurnaliști care a avut curajul să spună adevărul.

„Știți despre mine cât de mult îmi place politica! Unii mă acuză că-mi place puterea. Așa e, Îmi place! Însă un altfel de Putere! Puterea Adevărului! Îmi place și am avut mereu curajul să dau Putere Adevărului! Așa m-ați cunoscut! Și așa am și devenit această jurnalistă, pe care voi o considerați puternică și informată!

Am avut mereu Curajul să spun Adevărul, oricât de Incomod ar fi fost el! Și să înfrunt demnitari în funcții de mare putere și să-i confrunt cu adevărul dur al României!

Cam câți jurnaliști au avut sau au curajul să facă ce fac eu??? Îi numărăm? Împreună? În plus și cel mai important! Despre mine nu ați auzit niciodată că am luat bani de la partide, că primesc finanțări de la ONG-uri partizane vreunei tabere sau că am derulat campanii sub cupola unor sponsorizări!

Aceasta este de fapt și cheia succesului meu! Simplul fapt că am avut curaj să spun mereu adevărul și să pun întrebări Incomode! Și, cel mai important, ca nu ma las cumpărată!”, a transmis ea pe Instagram.

Vedeta ține la viața sa privată

Chiar dacă au fost numeroase zvonuri despre relațiile sale și viața sa privată, Denise Rifai a încheiat postarea spunând că „viața mea privată va rămâne Privată”.

Recent, ea a fost întrebată ce admiră cel mai mult la o oameni și a spus că apreciază femeile pline de vitalitate și bărbații puternici. „La un bărbat? Puterea și mai ales cum o folosește!”, a afirmat vedeta.