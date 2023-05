Jurnalista Griselda Blanco, din Argentina, a fost găsită spânzurată în propria casă. Aceasta prezenta urme de lovituri, iar în mâinile sale au fost găsite fire de păr, dovadă că a încercat să se apere. La domiciliul său nu a fost găsită nicio urmă de efracție.

Familia Griseldei Blanco crede cu tărie că vinovatul este chiar fostul ei partener, Armando Jara, la rândul său jurnalist.

„Nu cred că aceasta trebuie calificat drept feminicid (…). În opinia mea, Jara nu are nimic de-a face cu aceasta, chiar dacă noi aşteptăm expertizele şi rezultatele lor”, a spus Lautaro Cesani, unul dintre copiii victimei dintr-o altă relație.

Cesani a povestit că mama sa a început să primească amenințări după ce publicase, pe site-ul său de ştiri locale intitulat „Griselda Blanco Noticias”, articole despre violențele poliţiei din provincia Corrientes, precum şi un caz de neglijenţă într-un spital.

Poliția locală a fost înlăturată de la anchetă, pe care Parchetul a încredințat-o poliţiei federale argentiniene. Într-un comunicat, Federaţia argentiniană a lucrătorilor din presă (Fatpren) și-a exprimat „profunda îngrijorare” și a subliniat faptul că că jurnalista Griselda Blanco „denunţase nereguli în cadrul unui spital local şi al puterii politice şi poliţieneşti”.

A murit romancierul Martin Amis

Tot luna aceasta, s-a stins și romancierul britanic Martin Amis, la vârsta de 73 de ani. Tristul anunț a fost făcut de premiul literar Booker Prize şi mai multe media, notează AFP.

„A fost unul dintre cei mai apreciaţi şi comentaţi autori din ultimii 50 de ani”, a afirmat instituţia prestigiosului premiu literar britanic.

Soţia sa, scriitoarea Isabel Fonseca, a declarat pentru The New York Times şi The Guardian că autorul romanelor „Money, Money” (Banii, 1984) şi „London Fields” (1989) a murit de cancer esofagian.

Moartea sa a survenit în ziua prezentării la Cannes a unui film inspirat din cartea sa „The Zone of Interest” (Zona de interes, 2014), care poartă acelaşi nume şi a fost regizat de Jonathan Glazer.

Având ca fundal lagărul de la Auschwitz, romanul spune povestea unui ofiţer nazist care se îndrăgosteşte de soţia comandantului lagărului de exterminare.

„Zona de interes” a fost termenul folosit de nazişti pentru a descrie zona de 40 de kilometri pătraţi din jurul lagărului de concentrare de la Auschwitz.

Născut în 1949 în Ţara Galilor, Martin Amis a redefinit literatura britanică de ficţiune a anilor 1980 şi 1990 cu stilul său întunecat şi usturător.

A scris printre altele o carte despre tragedia de la 11 septembrie 2001, intitulată „The Second Plane”, reunind articole, nuvele şi eseuri.