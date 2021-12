„Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale.

Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului.

Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict.

In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV.

Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!”, a scris Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

Adevărul privind lucrarea fantomă din CV-ul ministrului

Noul ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, Florin Roman, a fost pus la zid, în urma intrării sale în Guvernul României.

Presa a scris despre o lucrare de-a sa, „Teoria sistemelor informaţionale”, trecută în CV, dar care nu putea fi găsită nici la editura care ar fi publicat-o, nici la Biblioteca Naţională.

El a explicat că totul a fost doar o confuzie între o carte publicată şi o lucrare publicată într-o revistă. “Eu sunt cu conștiința împăcată. Mi-am asumat acea neglijență”, a precizat ministrul într-o emisiune pe postul B1 TV.

“Am precizat clar că, potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul. Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă.

Ea a fost confirmată și de profesorul cu care am lucrat, dar știți cum e în lumea asta… Când ajungi ministru, sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Sunt și lucruri care pot contestate sau nu, sunt oameni care oricâte lămuriri aduci te cred și alții nu cred în ce spui.

Când activam ca jurnalist aveam o colecție personală în care arhivam. Sunt lucruri de-a lungul anilor pe care le păstrez, pe altele le consider mai puțin importante și nu le păstrez.

Nu m-am gândit la vremea respectivă că o asemenea neglijență ar putea să însemne o situație… Dl profesor Paraschiv a confirmat-o”, a declarat, duminică, 5 decembrie, Florin Roman, potrivit B1TV.