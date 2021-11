Vești bune pentru acești angajați! Vor fi scutiți la plata impozitului pe venit. Florin Roman: Va rămâne facilitatea

Florin Roman s-a declarat fericit de faptul că s-a găsit o modalitate pentru a păstra această facilitate, subliniind, totodată, că există persoane în alte ministere care se opuna cestei idei.

„Va rămâne facilitatea pentru sectorul IT. Vorbim de un impact de 900 de milioane. Mă bucur că am reușit să păstrăm această facilitate, pentru că sunt voci la alte ministere care se opun”, a declarat Florin Roman.

Amintim că, în prezent, aproape 97.000 de angajați din acest domeniu beneficiază de scutirea pe impozit de venit. Cu toate acestea, România s-a angajat în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) că va elimna, treptat, facilitățile fiscale pentru anumite sectoare.

De cealaltă parte, fostul ministru al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, declara în vara acestui an că industria IT este ”o industrie cheie pentru România și România are nevoie de acest avantaj competitiv”. Luând asta în considerare, autoritățile au decis să păstreze această facilitate.

De facilități beneficiază și cei din domeniu construcțiilor, însă aici este nevoie de o aliniere în timp a impozitului din acest sector cu restul economiei, până în 2026.

Ce spune PSD

Partidul Social Democrat (PSD) a decis să susțină menținerea facilităților fiscale în IT, Cercetare și Construcții, în cadrul negocierilor pentu realizarea programului de guvernare.

„Nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Impactul pe care l-am calculat și pe care toate aceste ramuri care au ținut în această perioadă economia României, ar fi unul care n-ar da cu plus”, declara Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, au existat mai multe discuții în spațiul public cu privire la eliminarea scutirii impozitului pe venit, facilitate fiscală de care au parte angajații din IT, construcții și cercetare. Ministerul Finanțelor Publice este de părere că această măsură ar aduce anual încă 600 de milioane de euro la bugetul statului.