Demisie PNL. Senatorul Eugen Pîrvulescu, care a deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) Teleorman, a anunțat luni că demisionează de la șefia filialei locale. Decizia vine în contextul unor probleme judiciare, senatorul fiind trimis în judecată într-un caz legat de presupusa manipulare a concursurilor în sectorul public.

Eugen Pîrvulescu a explicat motivele demisiei sale, subliniind că aceasta este o decizie luată din respect pentru munca echipei liberale din Teleorman și pentru a permite continuarea proiectelor locale.

Senatorul Pîrvulescu și-a exprimat dorința de a pune binele comunității înaintea intereselor personale.

„Nu am pus niciodată interesele personale în prim-plan și, drept dovadă, am hotărât să fac un pas în lateral pentru că am considerat că important este ce a făcut și ce va face de acum încolo PNL Teleorman pentru cetățenii din județ.”, a mai precizat el.