Demisie la vârful PNL! Senatorul PNL Liviu Voiculescu a demisionat. Ulterior, el și-a exprimat pe larg decizia printr-un mesaj transmis pe Facebook. Potrivit liderului, a făcut acest gest pentru a permite „echipei” să se „se reaşeze pe un făgaş politic detensionat”.

Senatorul susține că decizia îi aparține. Potrivit lui, filiala județeană pe care a condus-o a fost traversată de evenimente care i-au afectat stabilitatea și credibilitatea. Astfel, el a decis să facă „un pas înapoi”, pentru „a apăra interesele partidului”.

Eu am pornit pe calea liberală din pasiune, am promovat politica liberală din credinţă în ideile, principiile şi valorile sale şi, ulterior, mi-am asumat rolul de lider cu recunoştinţă pentru încrederea care mi s-a acordat şi cu responsabilitate”, spune el.

Senatorul recunoaște că face acest pas cu anumite regrete.

„PNL Olt nu are nevoie de acest lucru! PNL Olt trebuie să demonstreze că a rămas aceeaşi filială de frunte a partidului! PNL Olt trebuie să meargă mai departe şi să înfrunte anul electoral care se apropie cu o echipă unită şi puternică, concentrată nu pe tensiuni interne, ci pe obţinerea unor rezultate performante!

Iar dacă demisia mea din funcţia de preşedinte al filialei Olt a PNL este condiţia sine qua non pentru ca lucrurile să se reaşeze pe un făgaş politic detensionat în interiorul echipei, fac astăzi acest pas înapoi cu bunăvoie. Este un act de responsabilitate pe care mi-l asum şi pe care îl închin colegilor liberali alături de care am muncit şi am obţinut performanţe de-a lungul timpului”, scrie senatorul.