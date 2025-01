După aproape un sfert de secol la conducerea filialei județene a PNL Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat oficial că demisionează din funcția de președinte.

Decizia sa vine la mai bine de jumătate de an după ce a pierdut alegerile pentru Consiliul Județean Suceava, deși obținuse un scor considerabil de peste 40%.

Flutur a precizat că intenționa să renunțe la funcția de lider al PNL Suceava imediat după eșecul electoral din 2024, însă numeroși colegi de partid, inclusiv primarii liberali, i-au solicitat să rămână în funcție pe durata anului electoral. Acceptând să își continue mandatul, Flutur a condus organizația județeană și în 2024, dar acum consideră că a venit momentul unei schimbări.

”Subsemnatul Gheorghe Flutur doresc să informez opinia publică că, astăzi, 21 ianuarie 2025, mi-am înaintat demisia din funcția de președinte al Organizației Județene a PNL Suceava, demisie trimisă conducerii centrale a partidului. Reamintesc faptul că, imediat după alegerile locale din 2024, am avut intenția de a demisiona din această funcție deoarece pierdusem alegerile pentru Consiliul Județean Suceava, deși obținusem un scor de peste 40%, care însă nu a fost suficient.

La acel moment, primarii PNL și foarte mulți membri ai partidului m-au rugat să rămân, având în vedere că urma un an electoral. Am acceptat să rămân în funcție. Acum, la începutul acestui an, am realizat un bilanț al carierei mele politice. Am fost, timp de aproape 24 de ani, președinte al organizației liberale Suceava. Împreună cu membrii liberali, am avut multe realizări și am lăsat o amprentă pozitivă în administrația liberală suceveană. Totuși, toate au un început și un sfârșit.

Mulțumesc tuturor membrilor liberali pentru spiritul de echipă, prietenie și colaborare”, arată Gheorghe Flutur.