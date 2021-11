Demisie de răsunet la Twitter! A părăsit compania după 16 ani

Jack Dorsey, directorul general al Twitter, a anunțat că și-a dat demisia din cadrul companiei, după 16 ani de activitate. Acesta a făcut anunțul pe contul său oficial de Twitter, precizând, totodată, care au fost motivele care l-au determinat să facă acest pas.

Fostul director general al Twitter spune că a lucrat extrem de mult pentru ca această companie să fie unde este acum, explicând că există 3 motive principale pentru care și-a dat demisia.

Potrivit mesajul de pe Twitter, Jack Dorsey spune că primul motiv în reprezintă noul CEO al companiei, Parag, despre care Dorsey spune că a luat multe decizii bune în ceea ce privește schimbarea companiei. Totodată, Dorsey mai spune despre Parag că este curios, rațional, creativ și modest, calități care îl ajută în conducerea Twitter. Mai mult decât atât, fostul director general spune despre Parag că este o persoană de la care ai ce învăța zilnic.

Al doilea motiv pentru care și-a dat demisia este faptul că Bret Taylor a fost de acord să preia funcția de președinte. Despre Taylor, Jack Dorsey spune că înțelege foarte bine domeniul antreprenoriatului, explicând că aceasta este una dintre abilitățile de care compania Twitter are nevoie acum.

Ultimul motiv expus de Jack Dorsey îl reprezintă fiecare angajat al acestei rețele de socializare. Dorsey spune, în mesajul privind demisia sa, că le mulțumește celor care au fost alături de el atâta timp, subliniind că toți angajații au potențialul de a schimba cursul companiei într-o direcție mai bună.

Jack Dorsey a mai spus că decizia de a-și da demisia îi aparține lui pe deplin și că a avut mult de gândit înainte să facă acest pas, subliniind că iubește compania a cărui director general a fost timp de 16 ani.

Anunțul plecării sale a împărțit utilizatorii rețelei de socializare în două grupuri: cei care sunt fericiți că acesta pleacă de la Twitter și cei care spun că vor renunța la rețeaua de socializare după ce el nu va mai fi directorul general al companiei americane.

not sure anyone has heard but,

I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

— jack⚡️ (@jack) November 29, 2021