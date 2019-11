„Decizia era luată după meciul cu Suedia, aceea de a nu mai continua la echipa naţională. Am luat decizia asta pentru că nu mi-am îndeplinit obiectivul. Am spus că atunci când nu îmi voi îndeplini obiectivul voi pleca. Sper ca această calificare să fie încă posibilă iar jucătorii în ceasul al 12-lea să înţeleagă că la un nivel aşa de înalt trebuie să jucăm altceva. Vreau să îi mulţumesc lui Răzvan Burleanu pentru şansa de a fi antrenorul naţionalei”, a spus Contra la zona mixtă.

„A fost o mândrie pentru mine. Vreau să cer iertare suporterilor că nu am putut să fac mai mult la echipa naţională. În acelaşi timp cred că au fost şi lucruri bune. Unul este că azi pe teren au fost 7-8 jucători de la naţionala Under 21. Aş fi foarte fericit ca naţionala să se califice la baraj, dar, cum am spus, jucătorii trebuie să facă ceva în plus”, a adăugat acesta.

„Niciodată nu o să regret că am ajuns la naţională. Cred că pentru ce am făcut pentru echipa naţională, pentru ce am încercat să fac aici cred că meritam un pic mai mult respect din partea multor persoane. Acum s-a văzut persoanele pe care poţi să te bazezi şi pe care nu”, a mai spus Cosmin Contra.

Anterior, în interviul acordat postului Pro Tv imediat după finalul partidei de la Madrid, selecţionerul a refuzat să precizeze dacă renunţă la prima reprezentativă, spunând doar că decizia a fost luată înaintea partidei şi că anunţul va fi făcut când va decide Federaţia Română de Fotbal.

În vârstă de 43 de ani, Cosmin Contra a preluat funcţia de selecţioner al României în luna septembrie a anului 2017, înlocuindu-l pe germanul Christoph Daum. Contractul său cu FRF expira o dată cu meciul cu Spania, ultimul din cadrul preliminariilor EURO 2020.

