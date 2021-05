Școala de afaceri a Universității din Pennsylvania a lansat un raport intitulat „DeFi Beyond the Hype”, produs de Wharton Blockchain and Digital Asset Project în colaborare cu Forumul Economic Mondial, informează Decypt.co.

Finanţele globale, în transformare

Conform Wharton School, industria DeFi are potențialul de a transforma finanțele globale. Până în prezent, totuși, nu a reușit încă se promoveze.

„DeFi are potențialul de a transforma finanțele globale, dar activitatea de până în prezent s-a concentrat pe speculații, pârghii și generarea de randament în comunitatea existentă de deținători de active digitale”, se spune în raportul Wharton School. Documentul subliniază și că noua industrie este expusă la numeroase riscuri.

Zeci de miliarde de dolari, blocaţi

DeFi Pulse, o platformă de date care urmărește creșterea DeFi, indică faptul că există peste 54 de miliarde de dolari blocate în acest sector. Această cifră a fost puțin sub 1 miliard de dolari anul trecut.

Raportul Wharton susține că există șase utilizări principale în acest sector: monede stabile, schimburi descentralizate (DEX), credit, instrumente derivate, asigurări, gestionarea activelor și „servicii auxiliare”, inclusiv portofele și oracole.

Unele dintre principalele beneficii ale sectorului, conform raportului, includ costuri reduse de tranzacție pentru tranzacționarea și distribuția activelor financiare. În plus, raportul sugerează că DeFi permite o transparență sporită, un control mai mare al părților interesate, un acces îmbunătățit la piață și o decontare mai rapidă decât piețele financiare tradiționale.

„Ca și tehnologia blockchain în general, DeFi are o bază entuziastă de evangheliști, care își promovează potențialul de eficiență, transparență, inovație și incluziune financiară”, adaugă raportul.

Sursa foto: Dreamstime