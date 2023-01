Totodată, Nissan ar urma să investească în Ampere, entitatea Renault Group dedicată exclusiv vehiculelor electrice și domeniului software, cu scopul de a deveni acționar strategic.

Nissan și Renault, proiecte pe trei continente, în trei domenii

Mai mult, Renault Group și Nissan Motor Co. au anunțat proiecte extrem de importante în Europa, India și America Latină, în trei domenii: piețe, vehicule și tehnologii.

”După mai multe luni de negocieri constructive cu Nissan Motor Co. Ltd, Renault Group anunţă azi (sub rezerva aprobării de către Consiliul de administraţie) că s-a ajuns la o etapă importantă în discuţiile privind definirea unor noi baze ale parteneriatului dintre cele două grupuri. Ambiţia comună este de a strânge legăturile în cadrul Alianţei şi de a maximiza crearea de valoare pentru toate părţile implicate, printr-o abordare în trei etape:

1 . Relansarea parteneriatului cu proiecte operaţionale creatoare de valoare ridicată. Proiecte cheie în America Latină, în India şi în Europa, care vor acoperi trei domenii: pieţe, vehicule şi tehnologii.

2 . Consolidarea agilităţii strategice prin noi iniţiative la care partenerii se vor putea alătura. Nissan ar investi în Ampere, entitatea Renault Group dedicată integral vehiculelor electrice şi domeniului software, cu scopul de a deveni un acţionar strategic.

3 . O guvernanţă echilibrată şi participări reciproce în capitalul partenerului, pentru a accelera creşterea eficienţei operaţionale. Renault Group şi Nissan şi-ar menţine fiecare o cotă de 15% din capitalul celuilalt, cu obligaţia de a o păstra şi de a o menţine la acest nivel. Ambii parteneri ar fi în măsură să îşi exercite liber drepturile de vot asociate participării directe de 15%, cu un plafon de 15%.

Renault Group ar transfera 28,4% din acţiunile sale la Nissan într-un trust francez, în care drepturile de vot ar fi „neutralizate” pentru majoritatea deciziilor, dar în care drepturile economice (dividende şi produse de vânzare a acţiunilor) ar continua să rămână în întregime ale Renault Group până la vânzarea acestor acţiuni.

Renault Group ar da instrucţiuni mandatarului să vândă acţiunile Nissan încredinţate dacă acest lucru este rezonabil din punct de vedere comercial pentru Renault Group, în cadrul unui proces organizat şi ordonat, dar nu ar avea obligaţia de vânzare a acestor acţiuni într-o anumită perioadă de timp predeterminată. Forul de coordonare la nivelul Alianţei va continua să fie actualul Alliance Operating Board”, au transmis companiile.

Renault Group, unul dintre cei mai de succes producători auto

Acordurile se află în curs de finalizare, iar tranzacția va fi supusă aprobării consiliilor de administraţie ale Renault Group şi Nissan. Membrii Alianței vor publica un anunț odată cu aprobarea acestora.

Renault Group are expertiză în domeniul electrificării, și beneficiind de pe urma alianței cu Nissan și Mitsubishi Motors, se bazează ca complementaritatea celor cinci mărci ale sale – Renault – Dacia – LADA – Alpine şi Mobilize. Este prezent în peste 130 de țări, are peste 170.000 de salariați și a vândut 2,7 milioane de vehicule în 2021. Până în 2040, Renault Group urmărește să ajungă la emisii zero de CO2.