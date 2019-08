Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că ar propune-o din nou pe Dana Gîrbovan pentru funcţia de ministru al justiţiei, dar nu ştie dacă aceasta mai doreşte să accepte acest post.

„Eu am fost foarte bucuroasă când Dana Gîrbovan a acceptat să vină ministru al justiţiei. Am vrut un magistrat care cunoaşte foarte bine modul de lucru, un magistrat care se bucură de respectul celorlalţi, am vrut o persoană independentă, pentru că nu trebuie numai să afirmăm că vrem independenţa justiţiei, aceasta trebuie într-adevăr să se realizeze. Şi cred eu că prin propunerea pe care am făcut-o şi modul în care s-a prezentat Dana Gîrbovan, cele 12 puncte cu care a venit în faţa cetăţenilor, a demonstrat acest lucru. Vom discuta mâine şi vom vedea care este decizia finală”, a afirmat Dăncilă, la o conferinţă de presă, întrebată dacă doreşte pentru postul de ministrul al justiţiei o persoană independentă politic.

Întrebată dacă o va propune din nou pe Dana Gîrbovan pentru această funcţie, Dăncilă a răspuns: „Eu aş propune-o, dacă ar fi după mine aş propune-o cu toată deschiderea şi cu toată încrederea pe doamna Gîrbovan, nu ştiu dacă mai vrea domnia sa. Eu cred că un om cu atâta experienţă, un om care a lucrat atât de mult în acest domeniu nu a primit cu foarte multă deschidere un refuz fără nicio explicaţie”.

Viorica Dăncilă a precizat că o decizie va fi luată la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de sâmbătă.

