Simona Halep a fost aproape de abandon în primul tur la Cincinnati, având nevoie de îngrijiri medicale în setul al doilea al meciului cu poloneza Magda Linette, pe care l-a câştigat în cele din urmă cu 6-4, 3-6, 6-1.

Amintim că Simona Halep a ratat turneele de la Roland Garros şi Wimbledon, dar şi Jocurile Olimpice, din cauza unei rupturi musculare la gamba stângă, survenită în turneul de la Roma în mai.

Cu toate acestea, Simona Halep, care a coborât pe locul 13 în clasamentul WTA în urma absenţei de trei luni din circuit, a precizat că se va menaja pentru a fi pregătită în vederea ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open, care va debuta pe 30 august, la New York.

Imediat după time-out-ul medical, la scorul de 4-2, meciul a fost întrerupt aproape o oră din cauza ploii. La reluare, Linette s-a impus, scor 6-3, după aproape 46 de minute. În setul decisiv, Halep nu i-a lăsat nicio şansă lui Linette şi s-a impus, scor 6-1, după 43 de minute.

În total, meciul a durat două ore şi nouă minute, iar Halep a servit 11 aşi. În turul doi, Halep va evolua cu învingătoarea din meciul dintre americanca Jessica Pegula, locul 30 mondial, şi sportiva italiană Camila Giorgi, locul 71 WTA.

Pentru Halep a fost prima victorie după trei luni şi jumătate. La 12 mai, la turneul de la Roma, jucătoarea din Constanţa s-a accidentat la glezna stângă. Ea a revenit săptămână trecută la Montreal, dar a fost învinsă în meciul din turul doi, unde a fost acceptată direct, de americanca Danielle Collins.

„A fost un meci dificil, mai ales după această pauză. Și ea a jucat bine, un tenis puternic, a fost greu să returnez mingea, am continuat să lupt și mă bucur că am putut câștiga primul meu meci după revenire. Sunt foarte tristă că nu am putut câștiga un titlu aici, am pierdut 3 finale, e unul dintre cele mai bune locuri pentru a juca. Mereu dau totul aici și am simțit dragostea publicului. Vreau să mulțumesc tuturor pentru prezență. Mă bucur să vă avem înapoi, tenisul e mult mai frumos cu voi în tribună”, a declarat Simona Halep.