Simona Halep înscrie în piața imobiliară! Marea sportivă și-a inaugurat un nou hotel

Lucrările la acest hotel au fost terminate în luna iunie iar în iulie s-au cazat primii turiști. Astfel, marea sportivă a mers personal să îl inaugureze în ziua de 22 iulie, promovându-l și pe rețelele de socializare, conform informațiilor transmise de click.ro

Noul hotel de patru stele de la Năvodari este amplasat în zona centrală, lângă plaja Kazeboo. Hotelul DNH aparţine grupului de firme Halep, condus de fratele vedetei, Nicolae, şi are vedere la mare şi un design modern. Totodată, este construit din sticlă fumurie şi are cinci etaje iar camerele costă în plin sezon între 400 și 470 de lei pe noapte.

Are o avere de peste 37 de milioane de euro câștigată din tenis

Cu o avere de peste 37 de milioane de euro câștigată din tenis, Simona Halep a ales să investească banii în domeniul imobiliar. Astfel, aceasta a pornit acum patru ani, cu achiziția unei pensiuni de patru stele din Poiana Braşov, Drachenhaus.

Cu 24 de camere şi vedere la masivul Postăvarul, achiziţia a fost una de succes pentru Simona, care a cumpărat şi hotelul cu acelaşi nume din centrul istoric al Braşovului. După această achiziție, sportiva s-a decis să construiască hoteluri şi la Constanţa. Responsabil cu proiectele de pe Litoral a fost desemnat fratele ei, Nicolae.

Lotus Studios, hotelul din Mamaia Nord, şi-a deschis porţile în luna aprilie a acestui an, iar în iulie a fost inaugurat şi noul hotel DNH de la Năvodari.

De asemenea, Hotelul DNH să se afle la o stradă distanţă de blocul cu apartamentele lui Mihai Trăistariu.

„Sunt foarte mândru să fiu vecin cu Simona Halep. Ea şi-a făcut acest hotel lângă noi şi toată lumea vorbeşte în zonă că e blocul Simonei Halep. Am văzut că s-a şi cazat acolo la hotelul ei. Eu am făcut bani frumoşi anul acesta cu cele şase apartamente de la mare. Am câştigat un miliard de lei!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru sursa menționată.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu